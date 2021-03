Budó creu que "caldrà esperar" per obrir la restauració en horari de sopar

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha afirmat aquest dilluns que "tot fa pensar que caldrà esperar" per reobrir els restaurants i els bars en horari de sopar, a causa de les dades epidemiològiques sobre el coronavirus a Catalunya.





Meritxell Budó (EP)





En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha dit que el Govern ha d'acordar les noves mesures segons les dades sanitàries, que aquesta setmana han registrat un repunt: "Això ens fa saltar els senyals d'alarma i per tant veurem de quina manera haurem d'anar enfocant les noves mesures ".





Sobre les noves restriccions, que s'aplicaran a partir de dilluns 29 de març, Budó s'ha mostrat partidària de "donar petits passos endavant, però que cada pas endavant no signifiqui donar tres passos cap enrere".





En aquest sentit, ha defensat seguir amb fórmules que permetin frenar una quarta onada però també "donar aire" a la població, que considera que majoritàriament és responsable i no se salta les restriccions.





2.000 SANCIONS





Després del primer cap de setmana sense confinament comarcal, ha dit que el balanç és positiu i que no s'han detectat aglomeracions, tot i que "hi ha alguna imatge que si es pot evitar, millor".





L'increment de la mobilitat va ser del 60% el dissabte i del 70% de diumenge respecte a la setmana anterior, ha detallat la portaveu de la Generalitat: "Va estar repartit pel territori".





Durant el cap de setmana, es van aixecar 2.000 sancions per incompliment de les restriccions de mobilitat --el que Budó ha relacionat amb l'increment dels desplaçaments-- i 50 incompliments en la restauració.





A més, els Mossos van imposar una sanció a un autocar amb 59 persones a l'estació d'esquí de Port de Comte (Lleida) on no es respectaven les mesures de prevenció de contagis, i van detectar i van desmantellar algunes festes il·legals.





PREACORD





Preguntada sobre el preacord d'ERC i la CUP per investir el candidat d'ERC, Pere Aragonès, s'ha remès a les explicacions que donin aquest dilluns els partits després de reunir la seva executiva i ha mostrat la seva confiança en els equips negociadors: "Jo em vaig assabentar per la premsa, però parlo per la meva persona. No sóc la portaveu de Junts ".





Tot i així, ha assegurat que "la voluntat de tots és que hi hagi un Govern fort" i ha apostat per portar les negociacions de manera discreta i així assentar unes bases sòlides per a la nova legislatura, en les seves paraules.





També ha confiat a poder investir un president aquest divendres, el que defensa fer un cop es pacti un pla de govern i "un mínim comú denominador sobre de quina manera avançar en la llibertat nacional".





"Junts és un partit amb vocació de Govern. Jo llegeixo que les urnes ens van demanar que ens haurem d'entendre" entre independentistes, i ha dit que ella està a disposició del partit, de la Generalitat i de Catalunya per formar part del pròxim Executiu català.





Preguntada per quin paper hauria de tenir el Consell per la República la pròxima legislatura, ha sostingut que "és un òrgan important a l'hora de definir l'estratègia de lluita i d'internacionalització de la causa catalana" que compleix amb aquests objectius, de manera que no veu necessari crear un altre.