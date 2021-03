Aquest divendres hi haurà ple d'investidura i candidat a la presidència, assegura Borràs

La presidenta de Parlament, Laura Borràs, proposarà dijous un candidat a ser investit president de la Generalitat després de la ronda de consultes amb els grups que començarà aquesta setmana, i divendres se celebrarà el ple, la data límit en el calendari.





Laura Borràs (EP)





"Divendres hi haurà ple d'investidura i hi haurà candidat. Tinc l'obligació de convocar el ple d'investidura", ha subratllat en una entrevista a TV3, on ha concretat que dimarts començarà la ronda de consultes amb els grups parlamentaris, de menor a major , per saber quin candidat compta amb més suports.





Així, ha assegurat que "no hi haurà acte equivalent perquè hi ha candidats que tenen una possibilitat plausible de ser presidents de la Generalitat", en referència implícita al candidat d'ERC, Pere Aragonès, i al del PSC, Salvador Illa.





Després d'assegurar que no els correspon parlar de les negociacions dels partits, les paraules de Borràs arriben després que ERC i la CUP hagin tancat un preacord per investir Aragonès com a president de la Generalitat, de manera que ara totes les mirades estan centrades en els contactes entre els republicans i Junts.





Sobre si rellevarà l'actual secretari del Parlament, Xavier Muro, ha explicat que es va reunir amb ell i que li va traslladar la seva intenció de prendre decisions: "Comencem una nova etapa i prendré decisions en aquest sentit".





REFORMA REGLAMENT





En relació a la possible reforma del reglament de Parlament, ha constatat que no està en la seva mà canviar-ho, per la qual cosa no se sent interpel·lada per la "polèmica" que s'ha generat pels partits que l'acusen de fer-ho per la investigació que té oberta pel suposat fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).





"Jo no he comès cap delicte. Tota aquesta polèmica que hi ha hagut malintencionada que jo he proposat reformar el reglament de Parlament és absolutament inventada. No puc proposar una reforma del reglament. Són els grups els que decideixen o no tramitar aquest reglament", ha tancat.