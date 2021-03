'La vampira de Barcelona' acapara cinc premis Gaudí a la nit de cinema català

La pel·lícula 'La vampira de Barcelona', dirigida per Lluís Danés, ha acaparat cinc premis Gaudí a la nit de cinema català d'aquest diumenge.





En segon lloc s'ha situat 'Les nenes', de Pilar Palomero, amb quatre estatuetes.





Per darrere s'ha posicionat 'La meva Mèxic Bretzel', de Núria Giménez, amb tres guardons.





El director de 'La Vampira de Barcelona' a la gala dels Premis Gaudí - DAVID OLLER - EUROPA PRESS







"VISCA EL CINEMA CATALÀ!"





La presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, Isona Passola, ha pronunciat aquest diumenge a la gala dels premis Gaudí seu últim discurs en els guardons en el seu càrrec, i ha reivindicat: "Visca la llibertat d'expressió i visca el cinema català" .





"No hi ha un Estat que es digui just que no defensi la llibertat de pensar i de crear: Visca la llibertat d'expressió, el cinema català i el cinema en català!", Ha defensat.





Passola ha retret que actualment hi hagi polítics i "artistes represaliats per crear en llibertat i per fer poemes i cançons".





MÉS PRESSUPOST DE CULTURA





També ha lamentat l ' "estat crític" de el sector cinematogràfic a Catalunya, que, malgrat el seu talent i creativitat, no aconsegueix -diu-- ser competitiu a nivell pressupostari, pel que ha reclamat que s'incrementi fins arribar al 7% del Pressupost de la Generalitat destinat a la cultura.





També ha recordat que aquests XIII Premis Gaudí "són l'edició en la qual hi ha menys pel·lícules en català", ja que tan sols 6 de les 32 produccions que optaven a algun premi eren de parla catalana.





Així, s'ha dirigit a les autoritats i representants institucionals presents a la gala per demanar-los que "contribueixin a la diversitat lingüística" i que apostin per les produccions en català, perquè diu que les veu en un punt mort, ha dit textualment.





"EL DRET DE RODAR EN CATALÀ"





"Es que administracions estan fent un esforç per destinar ajudes, però hi ha una cosa encara més fàcil de fer: deixar que la gent que vol rodar en català puguin fer-ho. Tenim el dret de rodar en català", ha insistit.





No obstant això, ha confiat que Generalitat i Govern seguiran vetllant per les produccions audiovisuals de Catalunya i que el sector es recuperarà de l'impacte de la pandèmia: "El cinema català tornarà a viatjar pel món".