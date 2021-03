Calviño vol accelerar la campanya de vacunació perquè la recuperació "prengui força" a partir del juliol

La vicepresidenta tercera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha realitzat una crida a accelerar la campanya de vacunació perquè la recuperació econòmica "prengui força" al segon semestre del l'any i es mantingui el ritme en 2022, encara que ha advertit que encara queden setmanes "dures per davant".





Nadia Calviño - EP





Abans de reunir-se a Bilbao amb el Cercle d'Empresaris Bascos per abordar l'actual situació econòmica i els fons europeus, entre altres qüestions, Calviño ha assenyalat que "és indubtable" que la tercera onada de la pandèmia "ha colpejat" a Espanya, encara que " igual menys que a altres països europeus ".





En tot cas, ha apuntat que ha tingut "un impacte molt inferior" a què es va viure a la primavera passada durant la primera onada del Covid-19. "Hem de veure com evoluciona l'economia d'aquestes setmanes que queden del mes de març i, sobretot, com comença a recuperar-se l'activitat a mesura que es van retirant les mesures de restricció de la mobilitat i l'activitat econòmica", ha afegit .





Segons la seva opinió, el que sí s'ha vist al llarg de tot "aquest dur any" és "l'enorme resiliència del sector industrial", i ha assegurat que les exportacions i la indústria "han resistit millor" que altres parts de l'economia espanyola "en un moment tan dur, des del punt de vista nacional i mundial".





SEGONA PART DE L'ANY





"Ara hem de centrar tots a remar en la mateixa direcció amb aquestes quatre clares prioritats per impulsar l'activitat econòmica i la creació d'ocupació, començant ja a la segona part de l'any i que la recuperació prengui força i es mantingui aquest ritme important també en 2022 ", ha apuntat.





Preguntada per si les previsions es mantindran tot i que es produeixi una quarta onada de la pandèmia, Nadia Calviño ha assegurat que tot l'exercici de previsions econòmiques "està marcat per una altíssima incertesa perquè queden molts elements per definir".





"El que sí veiem és que el procés de vacunació iniciat a finals de l'any passat suposa un punt d'inflexió i ens permet veure la llum a la fi del túnel. Per això, la prioritat de la política econòmica és accelerar la campanya de vacunació perquè , com més aviat, puguem recuperar els nivells d'activitat i, sobretot de mobilitat internacional, que teníem abans de la pandèmia ", ha subratllat.





En aquest sentit, ha apuntat que més que fer previsions i estimacions, estan centrats en "impulsar les quatre prioritats de política econòmica que han permès respondre" al Covid "amb decisió i eficiència des de fa gairebé un any". "Ens han de seguir guiant a tots en les pròximes setmanes dures que encara queden per davant", ha conclòs.