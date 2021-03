La vacuna d'AstraZeneca mostra una eficàcia del 80% en majors de 65 anys

La vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 té una eficàcia del 80 per cent en majors de 65 anys, segons l'assaig de fase III que la companyia ha realitzat als Estats Units. Els resultats d'aquest estudi estaven sent esperats pel Ministeri de Sanitat per aprovar o no l'ús d'aquesta injecció en individus de més edat, tal com ha assenyalat la ministra, Carolina Darias, en diverses compareixences.





Dosi AstraZeneca (EP)





D'acord amb aquest treball, la vacuna va demostrar una eficàcia estadísticament significativa del 79 per cent en la prevenció de la COVID-19 simptomàtica i una eficàcia del 100 per cent en la prevenció de la malaltia greu i l'hospitalització.





Aquesta anàlisi intermedi de seguretat i eficàcia es va basar en 32.449 participants que van reclutar 141 casos simptomàtics de COVID-19. L'eficàcia de la vacuna va ser consistent en totes les ètnies i edats. Entre els participants de l'anàlisi provisional, aproximadament el 79 per cent eren blancs / caucàsics, el 8 per cent negres / afroamericans, el 4 per cent nadius americans i el 4 per cent asiàtics, i el 22 per cent dels participants eren hispans.





Aproximadament el 20 per cent dels participants tenia 65 anys o més, i aproximadament el 60 per cent tenia comorbiditats associades a un major risc de progressió de la COVID-19 greu, com diabetis, obesitat greu o malaltia cardíaca.





La vacuna va ser ben tolerada i el comitè independent de supervisió de la seguretat de les dades no va identificar cap problema de seguretat relacionat amb la vacuna. A més, aquest comitè va dur a terme una revisió dels esdeveniments trombòtics, així com de la trombosi de si venós cerebral amb l'ajuda d'un neuròleg independent. No va trobar un major risc de trombosi o esdeveniments caracteritzats per la trombosi entre els 21.583 participants que van rebre a l'almenys una dosi de la vacuna.





"Aquestes troballes reconfirmen els resultats anteriors observats en els assaigs amb la vacuna en totes les poblacions adultes, però és emocionant veure per primera vegada resultats d'eficàcia similars en persones majors de 65 anys. Aquesta anàlisi valida la vacuna d'AstraZeneca com una opció de vacunació addicional molt necessària, oferint la confiança que els adults de totes les edats poden beneficiar-se de la protecció contra el virus ", reivindica Ann Falsey, catedràtica de Medicina de la Facultat de Medicina de la Universitat de Rochester (EUA) i coinvestigadora principal de l'assaig.





AstraZeneca assegura que continuarà analitzant les dades i preparant-se per l'anàlisi primari que es presentarà a l'Administració d'Aliments i Medicaments dels EUA (FDA, per les sigles en anglès) per a la seva autorització com a ús d'emergència "en les pròximes setmanes" . Paral·lelament, aquesta anàlisi primari es presentarà per a la seva publicació en una revista revisada per parells.





Aquest assaig de fase III en EUA, dirigit per AstraZeneca, va incloure dues dosis administrades amb un interval de quatre setmanes. En assaigs anteriors es va demostrar que un interval ampliat de fins a 12 setmanes demostrava una major eficàcia, el que també estava recolzat per les dades de immunogenicitat. Aquestes proves suggereixen que l'administració de la segona dosi amb un interval superior a quatre setmanes podria augmentar encara més l'eficàcia i accelerar el nombre de persones que poden rebre la primera dosi.