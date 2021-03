El CSIC preveu que la seva vacuna, intranasal i d'una sola dosi, estigui a punt en un any

El viròleg de el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) Luis Enjuanes, que lidera el desenvolupament d'una de les tres vacunes de l'organisme científic enfront del Covid-19, ha afirmat que la seva injecció podria estar a punt d'aquí a un any; així mateix, ha destacat els avantatges de la mateixa, com la seva administració intranasal, la seva actualització pel que fa a les noves variants, i la certesa que les persones vacunades no solament no emmalaltirien, sinó que tampoc transmetrien la SARS-CoV-2.





Luis Enjuanes (EP)





Així, ha detallat que és "molt possible" la que desenvolupa la seva col·lega Mariano Esteban, que fa servir un vector viral amb el que ja han fabricat 7 vacunes, estigui a punt per a finals d'any. D'altra banda, assenyala que la de Vicente Larraga va "bastant avançada" i és "fàcil de produir", de manera que podria ser la segona en sortir. "La nostra, si tot va bé, serà la tercera, però no estarà a punt abans de principis de 2022", ha anunciat.





"Sortirem més tard, però amb tot actualitzat", afirma Enjuanes, que desenvolupa la seva activitat en el Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC), sobre la seva vacuna. Es refereix, per exemple, al fet que en els assajos han incorporat les mutacions de les variants de la SARS-CoV-2 del Regne Unit, Sud-àfrica i Brasil. "Les vacunes de Pfizer, Moderna i AstraZeneca són efectives, però no perfectes: cal donar dues dosis i la gent vacunada, tot i que està protegida de patir una patologia intensa i morir per covid, també s'infecta i pot disseminar el virus", ha expressat.





En concret, Enjuanes ha especificat que la seva vacuna és autoamplificable, el que significa que la dosi d'ARN que s'injecta pot multiplicar per 5.000 vegades dins de l'organisme; a més, genera una immunitat esterilitzant, és a dir, les persones vacunades no solament no posen malalts, sinó que tampoc s'infecten ni transmeten el virus. D'altra banda, la seva administració podria ser intranasal, "el que dóna més protecció a les vies respiratòries, la principal porta d'entrada del coronavirus", ha assenyalat.





Així, afirma, la seva vacuna és "original", ja no s'ha fet cap d'aquest tipus. "Està basada en la manipulació genètica del propi SARS-CoV-2, de què hem derivat un replicón d'ARN, que multiplica la dosi gènica que desencadena la protecció", concreta. "Aquesta part ja està definida", prossegueix, abans d'afegir que necessiten "tecnologies complementàries per a l'administració de la vacuna".





Així, ha anunciat que "d'aquí a l'estiu" realitzaran els assajos amb ratolins i hàmster i, si tot va bé, faran el mateix amb macacos. Per això, ha vaticinat que la injecció estarà a punt el primer trimestre del 2022, ja que per llavors s'hauran obtingut dades d'assajos clínics per provar la seguretat de la vacuna i poder administrar-la entre la població. "Ens agradaria anar més de pressa, però és un model nou i requereix temps", ha argumentat.





En aquest sentit, ha explicat que altres vacunes, com la de AstraZeneca o la del CSIC que desenvolupa Mariano Esteban, es basen en vectors coneguts i per tant aprovats per les agències reguladores de medicaments. "Això els permet córrer més", afirma. "Nosaltres, abans de fer la vacuna contra la SARS-CoV-2, ja havíem desenvolupat una altra de similar per al virus MERS que era molt eficaç en els models animals experimentals i que induïa a una immunitat esterilitzant, és a dir, quan immunitzem a ratolins humanitzats modificats genèticament i tractem de infectar-los 3 setmanes després, el virus no podia entrar perquè estaven molt ben protegits, i això no passa amb les altres vacunes ", explica.





ADMINISTRACIÓ INTRANASAL





Pel que fa a l'administració intranasal de la seva vacuna, el viròleg afirma que "les agències que controlen la seguretat dels medicaments prefereixen la intramuscular, que s'ha fet servir més i és segura". No obstant això, continua, no és la més adequada perquè "indueix una immunitat general a tot l'organisme, sistèmica, i menys fort en les mucoses". "Aquest virus entra prioritàriament en el nostre organisme a través de les vies respiratòries, per això si administres la vacuna intranasalment, immunizes aquesta zona i la protecció és més gran", rebla. "Nosaltres anem a per una vacuna intranasal i d'una sola dosi molt potent", sentencia.





D'altra banda, reitera que la seva vacuna, al basar-se en un ARN autorreplicant, indueix una immunitat no només d'alt nivell, sinó també de llarga durada. "En principi, la nostra vacuna hauria de ser més immunogènica que les que s'estan subministrant ara, perquè a més inclou diverses proteïnes de virus, ara bé, aquesta durada, per a qualsevol vacuna que indueixi 1 immunitat en les mucoses respiratòries, pot ser de 1, 2 o com a màxim 3 anys ", detalla.





En aquest sentit, incideix que la seva vacuna inclou les mutacions dels virus de Regne Unit, Sud-àfrica i Brasil, i segurament també d'alguna variant dels EUA que ha aparegut a Califòrnia i Nova York. "En tot cas, si això segueix així, caldrà actualitzar les vacunes cada any, com succeeix amb el virus de la grip, en funció de les variants que sorgeixin", apunta.





Pel que fa a la campanya de vacunació actual, ha defensat que cal arribar a el 70% de la població immunitzada. "Si esperem 2-3 mesos més, solucionarem el problema, ja que, amb el 70% vacunat, el virus s'extingeix de forma natural: quan va a infectar una persona, fracassa en el 70% dels casos", conclou.