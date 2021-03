Badalona incoa un expedient per recuperar el domini públic del camí de Can Mas

Can Mas - Ajuntament de Badalona





L’Ajuntament de Badalona ha obert un expedient per recuperar el domini públic del camí de Can Mas. Aquesta incoació arriba després que l’Ajuntament obris un primer expedient per a la protecció de la legalitat urbanística a la finca de Can Mas per les obres de tancament del camí de la finca que va executar la propietat sense permís municipal. Amb aquest expedient, que ha estat impulsat des de l’Àmbit d’Hisenda i Servei a les Persones, es procedeix a notificar als implicats la situació i se’ls hi dona un termini per fer allegacions. Un cop s’esgoti, l’expedient es portarà al ple municipal, que té la competència per tirar endavant aquest tipus de casos.





El camí objecte de l’expedient està situat a la Serralada de Marina, passa a través de la finca de Can Mas, al barri de Canyet, i comunica el Camí de Sant Jeroni de la Murtra amb el Camí de la Carrerada, passant pel Torrent de Can Mas. L’expedient proposa que l’Ajuntament recuperi l'ús públic de la via, que es retirin totes les tanques que barren el pas i tots els obstacles que dificultin l’accés lliure, que el camí formi part de les vies de servei del Parc de la Serralada de Marina i que l’indret es mantingui senyalitzat i en bon estat de conservació.





Per realitzar l’elaboració de l’expedient per recuperar el domini públic de la via, l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament ha recollit la documentació i informació necessària per portar-lo al Ple municipal. En aquest procés, s’ha demanat la collaboració d’entitats com la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona (FAVB), el Centre d’Excursionistes de Badalona o el consorci del Parc de la Serralada de Marina, perquè contribuïssin a complementar l’expedient.