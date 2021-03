El PSOE denuncia Ayuso "per utilitzar recursos públics amb fins electoralistes"

Isabel Díaz Ayuso (EP)





El PSOE-M ha denunciat davant la Junta Electoral la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a les pròximes eleccions autonòmiques del 4 de maig, per utilitzar "mitjans i recursos públics per difondre" missatges amb clares connotacions electoralistes ".





En la denúncia, signada per la representant general del PSOE-M, Encarnación Moya, avançada per 'El País', es demana "fer urgent, després de la reincidència i la gravetat dels fets, i per a l'adequat transcórrer del procés electoral en curs" , que la Junta declari "la vulneració que s'ha produït, s'ordeni el cessament de la mateixa, i es commini a que no es torni a produir".





"No tot ha de valer durant un procés electoral, ja que hi ha elements que en tot cas han de quedar al marge de la contesa electoral, com és allò que imposa el art.50 de la LOREG, la neutralitat, l'objectivitat i transparència dels poders públics per salvaguardar la igualtat d'armes entre tots els actors polítics precisament per garantir-se la permanència de la nostra democràcia, conforme disposa l'article 8 de la LOREG ", esgrimeixen.





Els socialistes recorden que el dia en què Ayuso anuncia la dissolució de l'Assemblea de Madrid i el decret de convocatòria d'eleccions ho fa des de la seu del Govern regional, la Reial Casa de Correus, amb frases com 'avui gaudim d'una llibertat i uns drets que no es tenen a tot Espanya 'o' vull que els madrilenys siguin els que trien entre socialisme o llibertat ".





Relaten també que la presidenta va oferir el passat 15 de març d'una altra roda de premsa davant dels mitjans de comunicació a la seu del Govern regional després de la reunió setmanal del Pla Regional de Protecció Civil.





Allà, difonent la transmissió per tots els canals de la Comunitat de Madrid, Ayuso va arribar a dir "vaig a canviar el lema de campanya, que passarà a dir-se 'Comunisme o llibertat'".





També, consideren que s'està vulnerant un dret quan la presidenta assegura que actualitzarà "el programa electoral", demostrant tot el que han fet aquí i "humilment demanant-li el vot a tots aquells que no volen que perdi la Comunitat de Madrid com està passant en altres autonomies ".





ÚS ELECTORALISTA DE LA SEVA POSICIÓ INSTITUCIONAL





Els socialistes estimen que Ayuso "realitza un ús completament electoralista de la seva posició institucional, ja que fa aquestes declaracions a la seu de Govern com a presidenta de la mateixa, en rodes de premsa convocades pel mateix, podent afirmar, sense cap mena de dubte que és patent i notori, que es tracta d'un acte organitzat i finançat directament pel propi poder públic convocant ".





Consideren que s i abasteix "dels mitjans públics de què disposa com a presidenta de la Comunitat de Madrid, donant lloc a una confusió entre el seu paper institucional i el polític".





"Díaz Ayuso trenca de manera inequívoca el precepte esmentat amb les seves manifestacions, així com la intenció de legislador en el moment en què s'apropia de la seva posició institucional i dels mitjans públics que estan al seu abast com a presidenta de la Comunitat de Madrid", llancen els socialistes en la denúncia.





En declaracions remeses als mitjans, el portaveu adjunt del PSOE a l'Assemblea, José Cepeda, ha indicat que Ayuso i el seu equip "no han parat d'utilitzar la Porta de Sol i institucions públiques amb fins electoralistes." Avui mateix està a Ifema intentant- donar un bany de multituds. Anem a denunciar totes les actuacions de la candidata Ayuso que intenti malament utilitzar les institucions de tots els madrilenys ", ha llançat.