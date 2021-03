Denunciat per circular a 191 km/h a la N-240 per les Borges Blanques

Vehicle denunciat @mossos





Agents dels Mossos d'Esquadra van denunciar aquest diumenge un conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per circular a 191 quilòmetres per hora en un tram de la carretera N-240, al seu pas per les Borges Blanques (Lleida) , en què la velocitat màxima permesa era de 90 quilòmetres per hora.





El conductor, un veí de Juneda (Lleida), va ser denunciat en un control de velocitat a l'altura del punt quilomètric 61,5 de la carretera N-240 en sentit Lleida, ha informat la policia catalana en un comunicat aquest dilluns.





L'home haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.