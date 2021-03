Aquest cap de setmana ells rellotges s'avançaran una hora

La matinada del proper dissabte 27 de març al diumenge 28, els rellotges s’avançaran una hora, d’aquesta manera a les dues de la matinada passaran a ser les tres. Aquesta és una mesura europea aplicada a una vuitantena de països del món, que ha estat objecte de debat. Finalment, la decisió sobre la derogació o modificació de la directiva que marca el canvi horari ha quedat congelada per manca de voluntat política dels Estats membres de la Unió Europea, de manera que no es preveu que a curt termini es pugui suprimir.









Rellotge - Fotografia de Agê Barros a Unsplash





El debat es va produir davant una creixent conscienciació ciutadana sobre els efectes negatius del canvi d’hora en la salut de les persones i l’aparició de diferents moviments arreu d’Europa, aplegats en una xarxa d’organitzacions, que defensaven la necessitat de debatre sobre aquest tema. D’altra banda, una enquesta que la Comissió Europea va realitzar l’any 2018 a una mostra de 4,6 milions de persones rebellava una voluntat majoritària, un 84%, de suprimir el canvi d’hora atenent principalment a raons de salut.





El Parlament Europeu va adoptar una resolució el març de 2019 on fixava la seva posició negociadora i feia un pas en el procediment legislatiu per suprimir la directiva que marca el canvi d’hora, però durant la presidència finlandesa el Consell d’Europa va decidir posposar la data inicialment prevista (2019) considerant que calia primer realitzar una avaluació d’impacte de la futura directiva per una eventual entrada en vigor el 2021. Però ni la presidència alemanya (segon semestre de 2020) ni l’actual presidència portuguesa (primer semestre 2021) han inclòs aquest debat en l’ordre del dia, de manera que el debat queda congelat i posposat a l’espera de nous pronunciaments públics.





El canvi horari, marcat per una directiva europea que té el seu origen en la crisi del petroli de l’any 1974, tenia per objectiu reduir el consum de llum artificial.





A favor de la supressió del canvi d’hora





El Consell Assessor per a la Reforma Horària (CARH), a petició del Govern de la Generalitat, va elaborar el 2018 un dictamen a favor de suprimir el canvi d’hora ja que produeix molèsties innecessàries a la població, especialment a la població més vulnerable com les persones especialment sensibles a la llum, matutins i vespertins extrems, infants i adolescents, que poden produir alteracions del son i comportar riscos per a la salut. El CARH també es mostrava a favor de mantenir l’horari d’hivern tot l’any ja que és el que s’adequa millor als horaris de la població general.





Per la seva banda el Govern de l’Estat Espanyol va constituir el mateix 2018 una comissió d’experts per abordar el debat del canvi d’hora sense que encara se’n coneguin públicament les conclusions.





L’Estat, sota el fus horari de Berlín des de 1940





Fins el mes de març de 1940, l’Estat espanyol estava ubicat a l’aleshores anomenat Greenwich Mean Time (GMT), va ser aleshores quan el dictador Francisco Franco va assimilar el fus horari espanyol amb l’hora de Berlín. És un fet que combinat amb els canvis horaris, actualment tinguem durant els mesos d’abril a octubre un desfasament de dues hores respecte l’horari original de Greenwich.





Recomanacions davant el canvi d’hora





Davant el canvi d’hora, es fan les recomanacions següents:





- Rebre el màxim de llum natural al matí.





- Desplaçar els horaris de menjar i son de manera progressiva, uns 15 minuts diaris, especialment en nens, per fer l’adaptació més suau.





- Procurar fer pautes d’exercici físic, en la mesura que es pugui, cada dia a la mateixa hora.





- De manera habitual, es recomana mantenir horaris regulars de llevar-se, anar a dormir i menjar per ajudar a regularitzar el ritme del rellotge intern i afavorir el son.





- Evitar sempre aparells electrònics abans d’anar a dormir, especialment aquests dies per no endarrerir encara més l’hora per poder conciliar el son.