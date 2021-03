Els nous contenidors intel·ligents de Barcelona registraran l'activitat de cada veí

L'Ajuntament de Barcelona instal·larà els primers contenidors intel·ligents de recollida selectiva de residus orgànics aquest any al barri de Sant Antoni, al districte de l'Eixample, que funcionaran mitjançant un identificador, targeta o clauer que registrarà l'activitat de cada veí.





Contenidors de Barcelona (EP)





Es tracta d'una de les novetats que incorpora el nou contracte de neteja i recollida de residus que s'aprovarà aquest divendres al ple municipal i que l'alcaldessa, Ada Colau, i el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, han presentat aquest dilluns a roda de premsa.





Aquest identificador permetrà bonificacions en la taxa de residus en funció del volum de residus que es reciclen, una bonificació que, segons ha detallat Badia, preveuen que es faci per unitat familiar i no per individu.





Cada persona haurà de separar a casa la fracció orgànica i a l'arribar al contenidor haurà d'identificar perquè aquest s'obri i pugui deixar el seu residu; a l'identificar-se, l'activitat es processarà en una plataforma on l'usuari podrà veure les seves aportacions.





Més enllà d'aquesta iniciativa, l'Ajuntament vol seguir prioritzant el servei 'Porta a porta', que consisteix a llençar els residus ben separats davant de la porta de casa seguint un calendari preestablert per cada fracció.





"En algunes fraccions puntuals pot aparèixer un contenidor intel·ligent però, si volem arribar als objectius que marca la Unió Europea, el que aconsegueix millors resultats és el 'Porta a porta'", ha assenyalat Badia.





Aquest servei es va començar a implementar el 2018 al barri de Sarrià i durant aquest any està previst que s'instal·li a Sant Andreu, Horta i Sant Antoni.





El 66% DE LA FLOTA ELÈCTRICA

El nou contracte de neteja preveu una flota menys contaminant --amb una electrificació que arribarà al 66% dels vehicles, davant el 20% actual-- i l'augment de la plantilla amb 400 operaris, 225 dels quals seran per al servei de neteja viària.





S'incorporaran més equips polivalents, més neteja amb aigua, nova maquinària adaptada a nous espais de la ciutat (com els carrils bici), a la qual es destinaran més de 250 milions d'euros i que servirà per a la resta de municipis de l'àrea metropolitana.





A més, per primera vegada, els equips de neteja també s'encarregaran de la neteja dels parcs i jardins i altres espais verds urbans; i es reduiran un 17% dels contenidors de fracció resta, mentre que els de reciclatge s'incrementaran en un 25%.





El nou contracte dels serveis de neteja i recollida de residus, que entrarà en vigor a principis de l'any 2022, és el més gran del consistori tant en relació a la durada prevista, de vuit anys més dos prorrogables, com per l'import, de gairebé 300 milions d'euros anuals, amb un total de més de 2.300 milions.





Colau ha assegurat que suposa "un punt d'inflexió", en el qual porten treballant des del mandat anterior i a què ha dit que li volen donar la màxima prioritat, i ha demanat la corresponsabilitat de la ciutadania per intentar generar els menys residus possibles.





MÉS CONTROL CIUTADÀ

Amb l'objectiu que el ciutadà tingui més control sobre els serveis de neteja i recollida de residus, el consistori desenvoluparà una nova 'webapp' perquè els veïns coneguin els detalls del servei al seu barri "amb la voluntat de millora constant".





Durant els propers anys, està previst que aquesta nova eina inclogui un espai personal per a la ciutadania on, a més de consultar les aportacions fetes, es podran desenvolupar eines per fomentar la recollida selectiva.