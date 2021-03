Salut aposta per no relaxar les restriccions per Setmana Santa

El secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, ha apostat per mantenir les restriccions a Catalunya durant la Setmana Santa i no endurir ni relaxar-les, davant les dades actuals del Covid-19.





"El més prudent és mantenir la situació actual i no donar passos més enllà, de moment", ha afirmat Ramentol aquest dilluns en una entrevista de RAC1, en què ha reivindicat les mesures aplicades per la Generalitat.





Ha definit la situació epidemiològica com de "estancament" i no de pujada, encara que no ha descartat que es produeixi un creixement, i ha afirmat que en les pròximes setmanes la taxa de transmissió de virus (rt) es mantindrà lleugerament per sobre d'1.





Ha reconegut que la Setmana Santa és "un gran interrogant" però ha confiat que la població respectarà les mesures i prendrà consciència de la importància de mantenir la bombolla de convivència i de limitar la seva mobilitat tal com, ha dit, va fer per Nadal.





"La població va entendre la gravetat de la situació, va disminuir molt la seva mobilitat social i va permetre anticipar el pic de la tercera onada", ha afirmat el secretari general, que ha insistit a considerar les festes com un precedent de la responsabilitat dels catalans.





DESPRÉS DE SETMANA SANTA

Tot i que ha descartat canvis en els pròxims dies, Ramentol ha reconegut l ' "impacte emocional" que provoquen mesures com el toc de queda nocturn, especialment en els joves, i s'ha mostrat obert a relaxar-lo si milloren prou les dades epidemiològiques.





"Quan tinguem aquesta mirada més llarga passada la Setmana Santa tindrem la capacitat de replantejar-les seves hores", ha dit el secretari general, que ha defensat que el toc de queda ha resultat efectiu però que pot revisar-se.





Quant a la Diada de Sant Jordi, el proper 23 d'abril, Ramentol ha assegurat que "ha de poder fer" la celebració si es perllonga un escenari com l'actual, i ha afirmat que la Conselleria de Salut treballa per aconseguir-ho.





VACUNACIÓ

Ramentol ha dit també que, segons les previsions de la Generalitat, "hi haurà un 70% de la població immunitzada abans d'acabar l'agost" i que a mitjans de juny prop de la meitat de la població catalana haurà rebut a l'almenys una dosi de la vacuna.





També s'ha mostrat molt optimista amb l'arribada de noves vacunes, com la de Janssen, que es podria començar a subministrar en poques setmanes: "Amb Janssen tenim moltes esperances; té avantatges rellevants respecte de la resta".





"La seva eficàcia és, fins i tot, superior; esperem que aquesta vacuna ens comenci a arribar a mitjans d'abril, però les grans dosis no arribaran fins al maig", ha afegit Ramentol, que ha pronosticat un estiu molt millor que l'anterior i amb més aire , en les seves paraules.