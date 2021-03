El Corte Inglés segueix amb la seva proposta d'indemnització i amb el seu pla de baixes voluntàries

El Corte Inglés manté la seva proposta als sindicats d'una indemnització per a les sortides, tant voluntàries com forçoses, dins del seu pla d'ajust de plantilla de 25 dies, amb un límit màxim de 15 mensualitats, i obre la sortida de forma voluntària a tot el personal, segons han informat els sindicats després de la cinquena reunió de la taula negociadora.





En concret, el manteniment de la proposta realitzada a finals de la setmana passada de la direcció del gegant de la distribució espanyola segueix estant per als sindicats CCOO, Fetico, Fasga i UGT "allunyada de la realitat". No obstant això, la representació sindical ha rebaixat en una nova proposta seves pretensions al passar de 36 a 33 dies la indeminización, amb un màxim de 24 mensualitats.





Pel que fa a les sortides voluntàries, El Corte Inglés ofereix addicionalment per al personal d'adscripció voluntària unes primes de sortida que oscil·len entre els 2.000 euros i els 6.000 euros, depenent del seu salari.





D'aquesta manera, la companyia ha recordat que els col·lectius que poden adherir-se de manera voluntària a aquest pla de sortides són tot el personal de l'empresa, independentment que la seva àrea o centre estiguin o no afectats per la reorganització.





No obstant això, els sindicats han demanat a la direcció que les primes per a les extincions voluntàries siguin per als de 0 a 5 anys d'antiguitat d'un 8% del salari, amb un mínim de 3.000 euros, per als de 6 a 10 anys, un 12%, amb un mínim de 6.000 euros; mentre que per als de 11 a 15 anys sigui el 15% del salari, amb un mínim de 9.000 euros, i els de més de 15 anys, un 20% del salari, amb un mínim de 12.000 euros.





D'altra banda, El Corte Inglés ha proposat als sindicats la reducció d'un 5% d'afectats forçosos sobre la proposta inicial en el cas de no que no s'assoleixi el nombre de voluntaris, davant de la proposta de la representació dels treballadors que demana que aquesta sigui del 15% perquè la quantitat final sigui un 85% sobre la proposta inicial.





D'aquesta manera, els sindicats no han acceptat una proposta "tan baixa i allunyada de la realitat" respecte a l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors, al temps que consideren que la proposta és "ridícula i fora de mercat". "El nostre objectiu és que la major part d'aquestes sortides siguin voluntàries", han recalcat.