El ministre d'Economia d'Argentina es reuneix aquest dimarts amb l'FMI a Washington per renegociar el deute

El ministre d'Economia d'Argentina, Martín Guzmán, viatjarà a Washington per reunir-se dimarts i dimecres amb la directora gerent de Fons Monetari Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, així com amb altres representants de l'organisme per continuar amb les negociacions de renegociació del 45.000 milions de dòlars (37.734.000 d'euros) de deute contret pel país sud-americà en 2018.





FMI (EP)





El portaveu de l'FMI, Gerry Rice, va confirmar la trobada entre els alts representants durant el 23 i el 24 de març, i ha assenyalat que les converses "se centraran en com enfocar una major estabilitat per a l'economia basada en el creixement apuntalat per l'empenta de l' sector privat i tenint molt en compte a la població més vulnerable ".





Així mateix, el titular d'Economia té previst reunir-se amb membres del Banc Mundial per buscar finançament en diversos projectes d'infraestructura.





La trobada es produeix després que el ministre econòmic viatgés a Nova York dijous passat per tenir diverses trobades amb acadèmics i representants de fons inversió, alguns d'ells participants en la reestructuració de deute amb creditors privades tancada al setembre de 2020.





Segons el diari argentina 'Àmbit', Guzmán li va confirmar als inversors que el Govern argentí està "traçant un camí consistent i sostenible per a l'Argentina, amb previsibilitat i regles de joc clares que afavoreixin un ambient propici per a les decisions econòmiques".





La intenció inicial tant d'Argentina com de l'FMI era tancar un acord de reorganització de deute abans de maig perquè el país presidit per Alberto Fernández pogués fer front a les negociacions amb el Club de París per al pagament de 2.400 milions de dòlars (1.977, 3 milions d'euros).





No obstant això, aquesta idea s'hauria dissipat davant l'interès de diversos funcionaris de Fons per endarrerir l'acord fins després de les eleccions parlamentàries d'octubre. L'FMI creu que endarrerir l'acord un cop eliminada la pressió electoral podria deixar a l'Argentina en una posició favorable al fet que el país assumeixi majors compromisos amb la institució multilateral.