Detenen un grup criminal que demanava entre 100 i 80.000 euros a usuaris de pàgines de serveis sexuals

Agents de la Policia Nacional han detingut 57 persones que, a través d'una aplicació de missatgeria i mitjançant trucades telefòniques, extorsionaven, presumptament, a usuaris de pàgines web de serveis sexuals. A aquest grup criminal se li imputa un total de 243 delictes d'amenaces condicionals amb ànim de lucre.





La Prefectura Superior de Policia d'Aragó ha explicat en una nota de premsa que aquestes persones sol·licitaven a les seves víctimes quantitats que oscil·laven entre els 100 i els 80.000 euros, arribant a obtenir prop de 650.000 euros amb les seves activitats il·lícites.





El grup operava a tot el territori nacional, encara que els seus màxims responsables es trobaven a Madrid, Màlaga i València. A la ciutat de Saragossa, s'han interposat 46 denúncies amb imports defraudats que ascendeixen als 70.000 euros.





El modus operandi d'aquest grup delictiu consistia a inserir anuncis falsos en pàgines web de contactes sexuals. Les víctimes contactaven a través d'una aplicació de missatgeria instantània i, passats uns dies, el suposat responsable de la casa de cites reobria la conversa amb els usuaris per recriminar que no haguessin acudit a la cita amb les noies i exigir-li els diners pel temps perdut.





Mitjançant intimidacions i amenaces, les víctimes pagaven els diners que se'ls exigia creient que amb això posarien donar fi a la situació. No obstant això, posteriorment, tornaven a rebre amenaces amb l'objectiu que paguessin més diners, repetint aquest procés fins que finalment interposaven una denúncia i ignoraven les trucades i els missatges.

TRES FASES

L'operació es va dur a terme en tres fases operatives a causa del volum de persones implicades. En la primera d'elles, es va detenir els principals integrants del grup criminal, encarregats de la direcció i execució de les extorsions, a qui se'ls van intervenir els mitjans electrònics i tecnològics que utilitzaven per cometre el delicte.





Posteriorment, dins d'aquesta mateixa fase, es va procedir a la detenció dels col·laboradors més actius, responsables de les tasques de localització i captació de cobradors de diners, coneguts com a 'mules', encarregats de la recepció de diners de les extorsions.





Durant una segona fase, els agents van detenir la pràctica totalitat dels receptors de diners, resultant que algun d'ells havia estat víctima del grup després de ser coaccionat mitjançant amenaces per col·laborar amb els seus integrants.





En una tercera i darrera fase, es va completar el desenvolupament de l'operació, practicant-se les últimes detencions i imputacions. Les declaracions prestades per les persones implicades en els fets han permès conèixer el "ferri control" que exercien els responsables del grup sobre els altres graons de la trama, "no dubtant a intimidar-, si resultava necessari per aconseguir els seus fins lucratius", han apuntat les citades fonts.





ANTECEDENTS PER FETS SIMILARS

Els principals responsables són d'origen africà i de la República Dominicana. La resta són, majoritàriament, espanyols residents a la província de València, on s'han dut a terme la major part de les detencions, seguides de Madrid i Màlaga. Alguns dels detinguts tenen antecedents policials per similars fets.





En els registres domiciliaris, s'ha intervingut material informàtic i de telefonia que ha servit per aclarir més fets. L'anàlisi dels dispositius electrònics intervinguts ha permès als agents la identificació de nombroses víctimes, amb qui han contactat perquè denunciïn els fets i per informar-los de la detenció d'aquestes persones.