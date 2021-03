L'ocupació juvenil s'enfonsa a Barcelona mentre que els majors de 50 anys recuperen els nivells pre-covid

A Barcelona, l’atur va augmentar de desembre de 2019 a desembre de 2020 un 35,9%, amb percentatges que creixen a mesura que es fa més jove la població afectada. Així, mentre la població aturada de 55 anys i mes s’incrementa un 14,6%, el jovent menor de 25 anys ho fa un 54,2%.





L’atur només es redueix entre la població que porta fins a 6 mesos en aquesta situació. Els grups on més augmenta són el de persones aturades de llarga durada, i el de 6 a 12 mesos que va caure entre gener i juny, però que per la crisi provocada per la pandèmia, es dispara un 209%.





Segons l’EPA, al IV trimestre de 2020 hi havia 103.900 persones desocupades, amb un incre- ment interanual del 47,8%, 12 punts per sobre de l’augment de les dades d’atur registrat. D’aquestes, 34.000 eren persones aturades de llarga durada.



Les dones aturades representaven, al setembre de 2020, el 52,8% del total. El seu pes aug- menta a mesura que s’incrementa el temps de permanència a l’atur, arribant al 60% entre la població aturada de molt llarga durada.





L’atur evoluciona pitjor a mesura que es redueix l’edat de la problació aturada, independentment del temps que porten en aquesta situació. La major de 54 anys s’incrementa un 14,6% al llarg de l’any 2020, i el jovent de menys de 25 anys un 54,2%.



El temps de desocupació mitjà augmenta conforme ho fa l’edat de les persones: l’atur de llarga durada afecta al 67,3% de les persones desocupades de més de 54 anys, i es situa en el 19,4% entre les persones de menys de 35 anys.





Segons el nivell formatiu de la població, els dos grups de formació superior són els que presen- ten els majors percentatges d’atur de curta durada i els menors d’atur de llarga durada.









Atur registrat als barris el desembre de 2020

El desembre de 2020, l’atur afecta a Barcelona al 8,6% de la població de 16 a 64 anys. Aquest percentatge varia força entre els barris: es situa per sota del 4% (menys de la meitat de la mitjana de Barcelona) a Pedralbes, Sarrià i Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, mentre que supera el 15% a Vallbona, Marina del Prat Vermell-Zona Franca, Trinitat Vella, Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.





Al desembre de 2020, l’augment interanual de l’atur a Barcelona va ser del 35,9%, amb augments superiors al 23% en tots els barris. No obstant, hi ha grans diferències entre ells: a Sant Gervasi - la Bonanova, Pedralbes o Baró de Viver l’augment es situa per sota del 24%, mentre que al Gòtic o al Raval, on augmenta amb major intensitat, la pujada supera el 57%.



En el conjunt de ciutat, el nombre de persones aturades de llarga durada creix un 53,8% entre desembre de 2019 i desembre de 2020, un increment que afecta a tots els barris de Barcelona. Aquest increment s’ha concentrat al darrer quadrimestre de l’any. Passa de representar el 35,3% del total d’atur al desembre de 2019 al 39,9% un any després.



Els deu barris amb major pes de l’atur de llarga durada, tots per sobre del 43%, es situen als districtes de Sant Martí (4), Sant Andreu (3) i Nou Barris (3).

Per edat

El 35,9% de la població aturada de llarga durada, 37.465 persones, portaven més d’un any sense feina al desembre de 2020, d’aquestes, 18.568 eren aturades de molt llarga durada.





Per sexe

Les dones aturades representaven al desembre de 2020 el 52,8% del total d’atur a la ciutat. Les dones eren majoria a tots els grups, excepte al col·lectiu que portava aturat menys de sis mesos, on repre- senten el 48,5%. El seu pes augmenta a mesura que s’incrementa el temps que les persones resten a l’atur, arribant al 60% del total entre el col·lectiu d’aturades de molt llarga durada.





Al desembre de 2020, l’atur de llarga durada afectava al 43,5% de la població desocupada femenina i al 35,9% de la masculina. En valors absoluts hi havia 21.577 dones i 15.888 homes. Al subgrup de població aturada de molt llarga durada la situació de les dones respecte als homes també és més negativa, ja que elles representen el 22,5% del total, quasi 6 punts més que els homes.





De desembre de 2019 a desembre de 2020 l’atur ha evolucionat millor entre les dones, independent- ment de la seva durada. Al grup de persones que porten menys de sis mesos l’atur baixa un 29,3% entre els homes i un 32,4% entre els dones; al de persones que porten entre 6 i 12 mesos l’augment és del 180% entre les dones i d’un 247% entre les homes. I, finalment, l’atur de llarga durada masculí s’incrementa un 60,6% per un 49% en el cas de les dones.





