Edmundo Bal guanya les primàries gairebé el 90% dels vots i serà el candidat de Cs per a Madrid

El portaveu nacional de Ciutadans, Edmundo Bal, ha guanyat les primàries de la formació i serà el candidat a la Presidència de la Comunitat de Madrid en les eleccions que se celebraran el 4 de maig a l'haver assolit el 89,43 per cent dels suports .





Edmundo Bal (EP)





L'ex advocat de l'Estat s'ha imposat així sense sorpreses als altres deu afiliats que han presentat candidatura per postular-se en unes primàries en què han exercit el seu vot únicament 1.315 persones.





L'exvicepresident de la Comunitat de Madrid i líder de Ciutadans a Madrid, Ignacio Aguado, va anunciar dijous passat que feia un pas enrere i que havia demanat que es presentés a les primàries de el partit a Edmundo Bal, que va arribar a Cs de la mà de Albert Rivera i després de la seva marxa s'ha convertit en una de les persones més properes de la líder nacional de la formació, Inés Arrimadas.





"Gràcies a tots els afiliats per tanta confiança. Aquest projecte el fem junts, i junts demostrarem a les urnes el 4-M que Madrid no renuncia a centre ni a la moderació. Teniu la meva paraula: farem política amb el cap i el cor sempre , amb els budells, mai ", ha assenyalat Bal després de conèixer els resultats.





Bal s'ha imposat així a Mercedes Nuño Masip (2,59 per cent); Carlos Álvarez de Toledo Larios (2,43 per cent); Cesar Gutiérrez Calvo (2,21 per cent); Enrique Boto (0,84 per cent); Fernando Castellano Martí (0,68 per cent); Alberto Díaz de el Riu García (0,61 per cent); Alberto Pulido Ruiz (0,46 per cent); Antonio Urbina Barba (0,46 per cent); Luis Yubero Macua (0,23 per cent); i Juan Manuel Borns González (0,08 per cent).





Després de conèixer-resultats, la presidenta nacional de la formació ha traslladat la seva enhorabona a Bal i ha reafirmat el compromís del partit de treballar "junts" a la Comunitat de Madrid "perquè el centre i la sensatesa continuen formant part de el Govern regional", després de la ruptura del PP d'Isabel Díaz Ayuso amb els 'taronges'.





"El suport massiu que t'ha donat la nostra militància a Madrid demostra la il·lusió que genera la teva candidatura", ha assenyalat Acostades en un missatge al seu compte personal de Twitter recollit per Europa Press.





Bal ja va anticipar que l'objectiu de la seva candidatura en aquests comicis és el d'aconseguir el suport dels moderats enfront de la polarització d'altres formacions i ha subratllat que el 4M no caldrà "triar entre un Madrid dels uns o dels altres" perquè van a "aconseguir un Madrid de tots".





"Vull presentar-me a aquestes primàries per ser el president de la Comunitat de Madrid i vull fer-ho perquè no vull que ens prenguin el centre. No vull que ningú ens tregui la moderació, el sentit comú, la política útil, el trobar solucions als problemes reals que tenen els madrilenys. Em nego radicalment al fet que en la Comunitat de Madrid governin els extrems. Em nego radicalment a la polarització ", va dir Bal a l'anunciar que concorria a les primàries.





La vicealcaldessa, la seva companya de partit Begoña Villacís, també ha traslladat les seves felicitacions per la seva candidatura i ha destacat la trajectòria prèvia de Bal, que va ser destituït pel Govern després de mostrar-se a favor d'acusar als presos independentistes per rebel·lió, davant el criteri de l' Govern de Pedro Sánchez de fer-ho pel de sedició.





El seu historial personal demostra, ha destacat Villacís, "que el camí de l'honradesa i la determinació no és el més fàcil, però han estat just les qualitats que han sabut valorar els nostres afiliats".





Per la seva banda, el líder regional de la formació taronja també s'ha sumat a les felicitacions. "Alguns no entenen el que és treballar en equip. Nosaltres sí, per això som de Ciutadans i per això estic segur que Edmundo Bal serà el millor president de la Comunitat de Madrid", ha escrit.





Nascut a Huelva, ha viscut tota la vida a Madrid, en una ciutat que "no pregunta mai d'on ets ni d'on véns". "Sóc de Madrid, estudiï aquí el Batxillerat. Sóc de barri de Quatre Camins. Aquesta és la meva comunitat autònoma. M'he recorregut la Serra. He fet rutes en moto amb els meus amics. És una comunitat meravellosa, plena de gent molt bona", assenyalar.