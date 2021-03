Alemanya anuncia un confinament estricte durant cinc dies durant la Setmana Santa

La cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, i els líders regionals han acordat imposar un confinament estricte durant la Setmana Santa al país amb l'objectiu de fer front a la situació epidemiològica del país, amb un augment dels contagis.









Angela Merkel (EP)





El confinament que ha estat vigent des de fa mesos a Alemanya s'estendrà fins al 18 d'abril --amb el tancament d'hotels, restaurants, gimnasos i espais culturals, així com comerços no essencials--, encara que durant els cinc dies de Setmana Santa s'enduriran les mesures amb restriccions fins al moment no imposades al país.





La decisió s'ha adoptat durant la matinada del dimarts després de més d'onze hores de negociació a través d'una videotrucada entre Merkel i els 16 primers ministres federals.





Davant l'increment d'infeccions de la Covid-19, des de el 1 fins al 5 d'abril inclòs, Alemanya entrarà en un confinament dur per frenar aquesta tercera ona del coronavirus. Es tancaran tots els comerços, excepte les botigues d'alimentació, que obriran el 3 d'abril.





Les reunions privades també quedaran restringides a una sola casa --a part de la pròpia-- i un màxim de cinc persones.





Merkel ha qualificat en una roda de premsa la situació que travessa Alemanya com "molt greu", informa 'Die Welt', ja que "el nombre de casos està augmentant exponencialment i els llits de vigilància intensiva s'estan omplint de nou".





Les autoritats han acordat tornar a reunir-se el 12 d'abril per decidir si mantenir la quarentena parcial, que porta en vigor quatre mesos.