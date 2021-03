ERC i la CUP pacten que a la taula de diàleg només es negociï "l'autodeterminació i l'amnistia"

El preacord assolit entre ERC i la CUP per investir Pere Aragonès com a president de la Generalitat inclou limitar la taula de negociació Govern-Generalitat a dos anys --el temps màxim que li queda a la legislatura de l'Executiu de Pedro Sánchez-- i conclouen que aquest espai "només pot consistir en l'autodeterminació i l'amnistia".





Pere Aragonès, Dolors Montserrat i Laura Borràs (EP)





"Des de la crítica i l'escepticisme la CUP es compromet a donar un cert marge de temps a la Mesa de Negociació i no basarà el seu suport o oposició a la Generalitat en funció de la seva existència", recull el document consultat per Europa Press, que concreta que els 'cupaires' es mantindran en una posició d'oposició al PSOE i a el Govern central, i que només es plantejarien formar part de la taula si aconsegueix el compromís d'autodeterminació i amnistia.





ERC aposta per aquest diàleg i la resolució política en aquest espai, però es compromet a "no dilatar la taula innecessàriament i proposa que els seus treballs se sotmetin a una rendició de comptes que permeti la seva avaluació i desenvolupament"; una rendició que consideren que ha de tenir una part pública i una altra més discreta, que s'ha de fer en els espais que volen compondre per desplegar l'estratègia independentista.





Serà aquest òrgan de coordinació independentista el que resolgui les diferències que es derivin de la negociació amb l'Estat, ja que són conscients que "implicarà desafiaments i contradiccions derivades de provocacions i crítiques".





Consideren que sempre hauran de prioritzar l'entesa a la divisió interna dels partits favorables a la independència, i l'espai de coordinació independentista serà qui posi en marxa els mecanismes per decidir "si el procés de negociació ha de continuar, i com, o si ha de ser suspès, ajornat o clausurat ".





PRIMERA MEITAT DE 2023





A més de l'avaluació continuada de la taula, el preacord preveu que durant la primera meitat de 2023 la taula de negociació valorarà el seu treballs en cas que segueixi vigent, analitzarà si ha donat els seus fruits i ha de decidir "quins són els passos següents a seguir, inclosa l'eventual finalització d'aquesta negociació ".





Subratllen que l'objectiu de la mateixa és "implementar i fer efectiu el consens a què s'arribi en l'espai de consens estratègic de l'independentisme"; en un document que tant ERC i la CUP sotmetran als seus òrgans interns i que els republicans traslladaran a Junts amb qui volen arribar a un acord que sigui d'acord amb el pactat amb els 'cupaires'.





"NOU embat"





El document contempla dos escenaris possibles: el primer, que la taula de diàleg amb l'Estat doni els seus fruits i el Govern s'obri a negociar una solució basada en l'autodeterminació i l'amnistia, i el segon, que no passi això, i llavors ERC i la CUP es comprometen a generar les condicions per a "plantejar el nou embat democràtic durant aquesta legislatura per la via que el conjunt de l'independentisme valori com la més adequada", prioritzant el referèndum.





Així mateix, inclou el compromís dels dos partits que la Mesa de Parlament garanteixi els drets materials, civils i polítics "malgrat les conseqüències que puguin suposar", i aposten per reformar el reglament de la Cambra per garantir la seva sobirania.





També contemplen la confrontació amb l'Estat per blindar drets en àmbits com l'habitatge, drets de ciutadania, drets i llibertats, subministraments, antifeixisme i ecologisme, per "superar el terreny simbòlic", i per això crearan un grup de treball juridicopolític que estudiï com fer-ho i com evitar conseqüències per als funcionaris.





COORDINACIÓ INDEPENDENTISTA





El preacord d'ERC i la CUP inclou generar una taula de direcció estratègica independentment de el resultat de les negociacions de la investidura en la qual han de participar els partits i entitats independentistes.





Aquesta taula ha de servir "per traçar les línies estratègiques, preparar les condicions per al nou embat democràtic amb l'Estat" i estableix que s'ha de convocar el més aviat possible i ha de quedar-se fora del focus de les disputes del dia a dia conjunturals o tàctiques entre els partits.





En els últims dies ha transcendit que un dels principals esculls de les negociacions entre ERC i Junts per arribar a un acord és quin òrgan ha de coordinar l'estratègia de l'independentisme i el paper que ha de jugar el Consell per la República, a què Junts vol donar més pes, els republicans són reticents i els 'cupaires' ni tan sols hi participen.





En aquest sentit, el preacord subordina el Consell per la República a la taula de coordinació estratègica i, encara que no especifica la seva funció, situen el Consell que dirigeix l'expresident Carles Puigdemont a el mateix nivell que l'Assemblea de Càrrecs Electes, en la qual sí que participa la CUP.





"En aquesta taula s'haurà d'acordar com s'estableix la coordinació entre tots els espais existents, com el Consell per la República o l'Assemblea de Càrrecs Electes i s'hauran d'establir els grups de treball necessaris", concreten.





ESTABILITAT I COORDINACIÓ





El document va acompanyat de mecanismes i òrgans de coordinació entre els dos partits per garantir l'estabilitat de la legislatura i el compliment dels pactes, i, no d'ells és l'anunciat dilluns pel candidat d'ERC a la Presidència, Pere Aragonès, de sotmetre a una qüestió de confiança en la primera meitat de 2023.





En aquest punt, la CUP "es compromet a treballar per facilitar la governança en totes aquelles qüestions vinculades als compromisos adquirits i que els impliquin de forma concreta incloent l'estabilitat pressupostària", si els pressupostos recullen les partides necessàries per desplegar els punts de l'acord .





Per coordinar-se i monitorar els pactes crearan diversos grups de treball, com el Comitè Permanent de Seguiment, que es reunirà cada mes per avaluar el compliment dels acords, i la Comissió de Coordinació Parlament-Govern, que farà un seguiment tècnic-polític dels acords i la coordinació amb l'acció de Govern, reunint-se de manera setmanal.





A més, tindran grups de treball sectorials per abordar temes en què no hi ha un pacte tancat, i també contemplen grups de treball en l'àmbit pressupostari i en l'anàlisi dels grans projectes urbanístics i infraestructures.