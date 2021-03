Estats Units posa en dubte que la vacuna d'AstraZeneca sigui efectiva en majors de 65 anys

Els Instituts Nacionals de Salut dels Estats Units (NIH, per les sigles en anglès) han posat en dubte les dades utilitzades per la companyia AstraZeneca en l'assaig clínic de la seva vacuna contra la COVID-19, publicat aquest dilluns.





Vacuna AstraZeneca - EP





D'acord amb aquests resultats, la vacuna té una eficàcia del 80 per cent en majors de 65 anys. A més, compta amb una eficàcia estadísticament significativa del 79 per cent en la prevenció de la COVID-19 simptomàtica i una eficàcia del 100 per cent en la prevenció de la malaltia greu i l'hospitalització.





No obstant això, els NIH, liderats per l'epidemiòleg Anthony Fauci, han informat que la Junta de Supervisió de Dades i Seguretat de l'assaig ha notificat que està "preocupada" pel fet que AstraZeneca pot haver inclòs "informació obsoleta d'aquest assaig, el que pot haver proporcionat una visió incompleta de les dades d'eficàcia ".





"Instem a la companyia a treballar amb la Junta de Supervisió de Dades i Seguretat per revisar les dades d'eficàcia i assegurar que les dades d'eficàcia més precisos i actualitzats es facin públics com més aviat millor", ha apuntat l'autoritat sanitària nord-americana.





Malgrat estar aprovada en bona part del món, la vacuna de AstraZeneca encara no ha rebut el vistiplau als Estats Units. Al respecte, els NIH detallen que l'Administració d'Aliments i Medicaments (FDA, per les sigles en anglès) i els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC, per les sigles en anglès) determinaran "l'autorització i les directrius per a l'ús de la vacuna després que els comitès consultius independents revisin a fons les dades ".