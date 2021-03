Cospedal, Cascos, Arenas, Matas, García-Escudero testifiquen avui en el judici de la caixa 'b' del PP

El judici pel presumpte pagament de la reforma de la seu nacional del PP amb diners de la caixa 'b' es reprèn aquest dimarts amb les declaracions com a testimonis dels que van ser secretaris generals del partit i ministres Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos i María Dolores de Cospedal; així com l'expresident balear Jaume Matas i l'expresident del Senat Pío García-Escudero.





Bárcenas en el judici per la caixa 'B' del PP - EP





A causa de la situació de la crisi sanitària, molts d'aquests testimonis han sol·licitat al tribunal de la Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional declarar per videoconferència, invocant l'article 14.1 de la llei de mesures processals i organitzatives per fer front a la covid-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia que assenyala que fins el 20 de juny de 2021, "els actes de judici, compareixences, declaracions i vistes i, en general, tots els actes processals, es realitzaran preferentment mitjançant presència telemàtica ".





Així, el tribunal ha acceptat que García-Escudero, Arenas i Cospedal evitin haver d'anar fins a la seu de l'Audiència Nacional a San Fernando de Henares, on s'està celebrant la vista oral, per declarar com a testimonis sobre la presumpta caixa 'b' . També declararà per videoconferència l'exdiputat popular Jaime Ignacio del Burgo, qui serà el primer testimoni de la novena sessió del judici.





Les seves declaracions són unes de les més esperades, al costat de la dels expresidents de Govern José María Aznar i Mariano Rajoy --que testificaran aquest dimecres--, després de la 'confessió' que va fer l'extresorer de PP Luis Bárcenas, per a qui la Fiscalia Anticorrupció demana 5 anys de presó, que els va incloure en la llista de persones que, segons ell, van cobrar "complements salarials".





L' "ANIMADVERSIÓ" ENTRE BÁRCENAS I COSPEDAL





Ja en el judici, Bárcenas va afirmar que no té cap "animadversió" cap a la formació política, tot i que sí ha apuntat que ell i l'exsecretària general del PP i exministra de Defensa María Dolores de Cospedal no tenen "una especial simpatia".





Durant la seva declaració, va explicar que "els papers del PP" --tal com va denominar als apunts de la comptabilitat paral·lela-- van finalitzar el 2009, quan va esclatar el cas Gürtel. Per això, per liquidar el saldo que hi havia, va lliurar en un sobre amb 25.000 euros cadascun a Cospedal i Rajoy.





Segons ha indicat, aquests diners procedia d'un donatiu de 50.000 euros que la seu nacional va rebre després de patir un embargament de 70.000 euros com a conseqüència d'un deute del partit a Pontevedra.





Després de la declaració de Bárcenas en el judici per la presumpta caixa 'b', l'exsecretària general del partit va assegurar que l'extresorer "tornava a mentir" sobre l'existència d'una comptabilitat paral·lela al PP.





Així mateix, ha recordat que en el seu dia ja va presentar una demanda contra Bárcenas per vulneració del seu "dret a l'honor" arran de "declaracions d'el mateix tenor" que va donar lloc a la sentència de 5 de febrer de 2015 de la Audiència Provincial de Toledo.





Cospedal va declarar com a testimoni a l'Audiència Nacional davant el que va ser jutge instructor del cas Pablo Ruz el 2013 i va recalcar que mai havia cobrat sobresous i que tampoc havia escoltat parlar d'ells abans d'arribar a la Secretaria General del partit. Mateixa versió va mantenir cinc anys després en la comissió d'investigació de Congrés dels Diputats sobre el suposat finançament irregular de PP.





ALTRES DECLARACIONS SOBRE LA CAIXA 'B' DEL PP





Altres dels testimonis que va reaccionar a les afirmacions de Bárcenas va ser l'exdiputat Jaime Ignacio del Burgo, qui mitjançant un comunicat va negar rotundament haver cobrar un 'sobresou'.





A l'igual que va explicar en el judici per la primera època de la trama Gürtel (1999-2005), en què també va declarar com a testimoni, De l'Burgo va assenyalar que els dos apunts sota el seu nom que apareixen en els coneguts com a 'papers de Bárcenas' estaven destinats a compensar "deutes electorals" que va assumir el que va ser secretari general de l'PP navarrès, Calixto Ayesa, mort fa un any; ia un regidor de Navarra, la vivenda havia estat greument danyada per un atemptat d'ETA.





Per la seva banda, els exministres Javier Arenas i Francisco Álvarez Cascos també van comparèixer al judici de Gürtel en què van assegurar que no sabien com es finançava el PP. Segons van dir, es tractava d'un tema de la Tresoreria, que llavors portava el Álvaro Lapuerta, la responsabilitat en aquest cas ha quedat extingida després de la seva mort.





Precisament, Bárcenas va situar a Álvarez Cascos en l'origen de la caixa 'b', ja que segons va dir davant el tribunal, la comptabilitat paral·lela va començar a realitzar-se quan el també tresorer del partit Álvaro Lapuerta va rebre la "instrucció" de l'aleshores secretari general de la formació política.





L'expresident de l'Senat Pío García-Escudero també ha testificat en el marc d'aquesta causa judicial. Va comparèixer al maig 2013 davant el jutge Pablo Ruz i, segons fonts jurídiques, ha detallat que entre els anys 1999 i 2003 va cobrar 14 pagues de 550.000 pessetes (uns 3.400 euros) per les funcions que exercia en el Grup Popular a la cambra alta, i altres 14 pagues de 150.000 pessetes (uns 900 euros) que li transferia el partit com 'despeses de representació'.





També va admetre que va demanar a la formació política un préstec d'uns quatre milions d'euros per fer front a les despeses de rehabilitació del seu habitatge que va quedar "destrossada" per un atemptat d'ETA. No obstant això, l'expresident del Senat, que també va testificar en el judici de Gürtel, va negar llavors davant el tribunal de l'Audiència Nacional haver rebut totes aquestes quantitats en efectiu.





El llistat de testimonis d'aquest dimarts el completen l'exdiputat del PP Eugenio Nasarre, l'exministre de Medi Ambient i expresident de Govern balear Jaume Matas --condemnat a tres anys i vuit mesos pel cas Nóos-- i el periodista Pedro J. Ramírez , qui va lliurar al jutge instructor un manuscrit original dels 'papers de Bárcenas'. Els tres aniran al judici de forma presencial.





Pel que fa a Nasarre, també va comparèixer a la instrucció del cas, quan, segons les mateixes fonts, també va admetre el cobrament de "pagaments complementaris" de 1.800 euros al mes, entre 2000 i 2004, per les seves "responsabilitats internes" al PP que va compatibilitzar amb el seu càrrec de parlamentari.