La Guàrdia Urbana deté dos homes per marcar domicilis a Barcelona per saber si són buits

Eixample, Barcelona (EP)





La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir dos homes el passat 12 de març pel col·locar marcadors en portes de domicilis de l'Eixample per comprovar si aquests estan buits.





Al tractar-se d'una tècnica habitual, el cos policial ha fet una crida a través de Twitter perquè els veïns de Barcelona comprovin si hi ha algun "tros de plàstic, paper, fil o pega" al marc de la seva porta. Això podria indicar que el seu pis està sent vigilat per algun grup organitzat.