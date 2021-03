VÍDEO: BIMSA fa explotar una canonada d'aigua a la Diagonal de Barcelona formant un espectacular guèiser

Una canonada d'aigua ha rebentat aquest dimarts al matí en les obres del collector de la Diagonal de Barcelona provocant una gran fugida d'aigua en la confluència entre passeig Sant Joan i la Diagonal per les accions de l'empresa municipal BIMSA.











Barcelona Infraestructures Municipals (BIMSA) -vinculada en l'àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat de l'Ajuntament de BCN- en els treballs per a desviar un collector de clavegueram municipal ha produccido aquesta atzagaiada.



La màquina estava fent uns micro-pilotatges i ha punxat la canonada de transport d'Aigües de Barcelona. Des de la companyia tenien previst en un mes un desviament de la canonada afectada en coordinació amb BIMSA pel que l'empresa municipal tenia encarregada la realització de l'obra civil prèvia.



Aigües de Barcelona ha tancat la xarxa de transport i no té constància de l'afectació a client . Fins que no es produeixi la valoració de l'afectació a la canonada de transport no és possible predir amb exactitud el temps de reparació d'aquesta avaria de BIMSA.









Fonts municipals han informat que la incidència s'ha produït en l'àmbit de l'obra i que, per tant, no ha afectat ni al trànsit ni als abonats, i que tècnics municipals treballen al costat d'Aigües de Barcelona en la seva reparació.