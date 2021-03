Galán (Iberdrola) crida a un "ús intel·ligent" dels fons europeus, promovent sectors "de futur"

El president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha cridat a fer un "ús intel·ligent" dels fons europeus per a la reactivació 'verd' de la indústria i de l'ocupació, "promovent sectors de futur i no de passat, per aconseguir que els recursos públics mobilitzin la inversió privada ".





Ignacio Galán -EP





En la seva intervenció en la sessió inaugural del Clean Energy Summit, organitzat amb el suport de la Comissió Europea i en la qual també ha participat el vicepresident de la Comissió Europea Frans Timmermans, Galán ha assenyalat sobre això que "hi haurà una competició massiva", per que ha considerat que s'han de posar tots els recursos en tecnologies zero carboni, "no dedicar-los a tecnologies que tindran una vida curta".





"No hem de pensar en baix carboni, sinó en zero carboni. I ho hem de fer tenint en compte la dimensió social de la transició en la nostra anàlisi. Si no, haurem fracassat" ha advertit.





L'HIDROGEN VERD, EXEMPLE DE TECNOLOGIA DE FUTUR





En aquest sentit, va posar com a exemple de tecnologia de futur que està ja disponible l'hidrogen verd, clau per electrificar processos industrials i transport pesat.





"Ja podem, per exemple, produir fertilitzants i amoníac 100% nets, i nosaltres ho farem possible aquest any. No hem d'esperar més, hem de començar ja", va afirmar.





Així mateix, el directiu va subratllar la necessitat d'actuar amb urgència perquè Europa no perdi el lideratge en la transició cap a una economia baixa en carboni, motor de reindustrialització i creació d'ocupació.





"Hem de fer tot el que puguem en aquesta dècada, hem de ser molt ambiciosos i el moment és ara. El lideratge europeu, clau per a la signatura de l'Acord de París, ja ha beneficiat a tothom i hem de reforçar el treball dels últims anys perquè es tradueixi en benestar i llocs de treball per als europeus ", va dir.





Per a això, ha apuntat que el continent compta ja amb un suport social massiu, amb un compromís polític sòlid amb l'European Green Deal, amb la tecnologia necessària i amb empreses preparades per invertir de forma massiva.