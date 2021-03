"Les coses de Federico": un conte infantil sobre García Lorca de nen

A mesura que passen els anys els humans acumulem experiències i disgustos, i en el transcurs de tot aquest temps recordem coses i oblidem moltes més. Però el que sempre roman en els més recòndit del nostre ésser són les petjades de la nostra infància, sigui de forma perceptible o de cas subliminal, però en tot cas molt real. Així els paisatges, les persones, les situacions, els reptes, les vivències, els temors, els petits descobriments que vam anar fent. Ho explicava García Lorca quan va escriure: "Els meus més llunyans records de nen tenen gust de terra. El bestioles de la terra, els animals, les gents camperoles ... Jo les capte ara amb el mateix esperit dels meus anys infantils. En cas contrari, no hauria pogut escriure Bodas de sangre ". Tal qual.













Mónica Rodríguez ha fabulat sobre la infància de García Lorca imaginant a l'infant Federico en la residència familiar de Font Vaquers, movent-se entre les faldilles de la seva mare, donya Vicenta i els rigors del seu pare, de què va heretar el patronímic, fent entremaliadures amb Carmencita, la seva germana de llet, o trastejant al voltant dels personatges que rondaven per la casa, com l'oncle Baldomero, senyor Rafael l'amic del seu pare, el capellà Pessics, el metge, l'apotecari o el personal de la finca, com els mossos o els pastors. Tot això en el context de l'acollidora i vibrant naturalesa de la vega granadina que tan bé va conèixer el poeta i en la qual acabarien tan dramàticament els seus dies.





Al voltant de Frederic i aquests personatges lligats als seus primers anys, Mónica Rodríguez ha escrit un conte infantil que pot ser el protagonitzat per qualsevol nen d'una família benestant de l'Andalusia del primer terç de segle XX i Federico Delicado ho ha amanit amb uns bonics dibuixos que fan de "Les coses de Federico" (Milenio). Un llibre molt adequat per als petits lectors que poden, d'aquesta manera, iniciar-se amb naturalitat en la personalitat d'un dels millors escriptors espanyols de segle XX l'obra va estar, com el mateix va reconèixer, tan implícitament inspirada en aquella infància feliç.