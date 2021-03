Els Mossos resolen el segrest del cosí d'una dona maltractada a l'Hospitalet

Agents dels Mossos han detingut dos homes, de 37 i 36 anys, de nacionalitat equatoriana, un com a presumpte autor d'un segrest i l'altre per la seva participació en els fets com a còmplice.





016 telèfon gratuït de maltracte a dones. / @EP





Els fets van passar el dijous 18 de març quan els Mossos d'Esquadra de l'Hospitalet de Llobregat van rebre l'avís d'una dona al telèfon d'emergències 112 on alertava que la seva ex parella, s'havia emportat per la força al seu cosí. En les properes setmanes havia de tenir lloc un judici per violència de gènere i d'aquesta manera volia pressionar-la perquè tornés amb ell.





Immediatament es va desplegar un dispositiu policial amb agents de la comissaria de l'Hospitalet de Llobregat. Un cop van constatar els fets i la imposició de condicions per a l'alliberament de l'ostatge ho van posar en coneixement de la Unitat de Segrestos i Extorsions que va desplaçar especialistes al lloc per iniciar les investigacions i fer l'assessorament en les negociacions.





Els agents van poder establir que la motivació principal de l'autor del segrest tenia a veure amb la gelosia cap a la seva ex dona davant la possibilitat que hagués refet la seva vida sentimental amb una altra persona, alhora, en les properes setmanes tenien un judici pendent on l'home constava encausat com a presumpte autor de violència en l'àmbit de la llar. Es tractava d'un home amb diversos antecedents policials i un perfil violent, fet que va disparar totes les alarmes en els investigadors. Aquesta realitat va comportar que es posés en marxa un dispositiu de protecció i acompanyament permanent de la denunciant.





Hores més tard i com a conseqüència del dispositiu policial, es va dur a terme un operatiu de control en una casa d'una urbanització de Rubí on les indagacions policials situaven a l'autor del segrest retenia contra la seva voluntat al cosí de la denunciant, de 23 anys, amb la col·laboració d'un còmplice. En l'operatiu policial, muntat a contrarellotge, hi van participar agents de la Unitat Central de Suport.





Finalment els mossos van poder alliberar el noi sa i estalvi i van detenir l'autor del segrest i el seu còmplice. Tots dos tenien un ampli historial delictiu i amb connexions amb algunes bandes juvenils de caràcter violent. De fet, tenien diversos requeriments de detenció dictats per diversos organismes judicials.





La investigació ha estat tutelada pel Jutjat d'Instrucció 1 de l'Hospitalet de Llobregat, que ha decretat l'ingrés a presó preventiva de l'ex parella de la dona i llibertat amb càrrecs per al còmplice.