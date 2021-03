CriteriaCaixa va guanyar 314 milions d'euros el 2020, un 71% menys que l'any anterior

CriteriaCaixa, companyia que gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació Bancària "la Caixa", va obtenir un resultat net consolidat de 314 milions d'euros el 2020, un 71% menys que en l'exercici anterior.





Aquest descens es deu, segons ha explicat l'entitat a través d'un comunicat aquest dimarts, a l'impacte de la pandèmia de la Covid-19 en els resultats de les principals participades de CriteriaCaixa, que ha portat a un resultat net recurrent de 718 milions d' euros, un 35% inferior al de 2019.





CriteriaCaixa ha explicat que la baixada en els guanys es deu també a l'impacte dels resultats extraordinaris a conseqüència de l'atribució de la deterioració que Naturgy va registrar en els seus actius de generació, així com per l'ajust comptabilitzat per CriteriaCaixa de l'PPA (Purchase Price Allocation) de CaixaBank .