Bou (PP) cessa dos consellers de districte i als el cap de gabinet d'Alejandro Fernández

Josep Bou (EP)





El líder del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha cessat al conseller de districte de les Corts, Xavi Cañigueral; al de Sarrià-Sant Gervasi, Isaac Martín; i a l'assessor d'Urbanisme del grup i cap de gabinet del president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, Eduardo Bolaños, han informat fonts del grup municipal.





Després de les eleccions del 14 de febrer, Bou va manifestar en una entrevista de Ràdio 4 i La 2 que al PP "hi ha persones amb noms i cognoms que haurien de sortir immediatament del partit" i va fer una crida a rellançar el partit després de la campanya electoral, que creu que no es va fer bé i a la qual va atribuir el resultat dels populars.





A més, el president del grup municipal ha expressat en diverses ocasions davant els mitjans la poca relació que té amb l'altre regidor del PP a l'Ajuntament, Oscar Ramírez, i les seves diferències amb membres del PP català.





Cañigueral ha anunciat el seu cessament en un missatge a Twitter en què ha expressat que s'ha "deixat la pell pels veïns de Les Corts" i ha agraït a les persones que durant els anys en què ha treballat pel districte han confiat en ell per exercir el càrrec.





Ha assegurat que redobla la seva "determinació per seguir construint un projecte il·lusionant" per als veïns de Les Corts i per aconseguir el suport de cada vegada de més ciutadans a Alejandro Fernández i al líder del partit, Pablo Casado.