El TC reitera la vigència de les ordres nacionals de detenció dictades contra Puigdemont i Comín

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat, de forma unànime, desestimar el recurs de súplica interposat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Antoni Comín contra una interlocutòria dictada per aquest mateix òrgan el passat 9 de setembre, pel qual es denegava la suspensió de les ordres nacionals de recerca i captura i ingrés a la presó dictades en el seu dia contra ells pel Tribunal Suprem.





Carles Puigdemont (EP)





L'acte, el ponent ha estat el magistrat Cándido Conde-Pumpido explica que la decisió recorreguda, que ara es confirma, és conseqüència d'"un judici de ponderació dels interessos en joc com la naturalesa cautelar privativa de llibertat de la decisió judicial que es pretén deixar sense efecte, interès general en la persecució penal de les conductes que estan sent investigades i gravetat de la imputació provisionalment efectuada ".





Per tant, la resolució desestimatòria no deriva d'un automatisme legal o jurisprudencial ni d'una prohibició absoluta sinó de l'aplicació raonada de criteris objectius, com és la gravetat i naturalesa dels fets jutjats, la durada de la pena imposada, la seva transcendència social, l'expressió de l'antijuridicitat de la conducta, el bé jurídic protegit pel delicte, entre d'altres.





L'acte insisteix que si "aquest Tribunal Constitucional aixequés les ordres de recerca i detenció acordades, estaria negant, de fet, la seva necessitat i legitimitat, així com la concurrència dels pressupostos jurídics que han portat a la jurisdicció ordinària a la seva adopció i manteniment".





La petició per part de Puigdemont i Comín, argumentada per l'advocat Gonzalo Boye, qualificava la decisió de Llarena de "manifestament arbitrària" i es va presentar en contra de la decisió de la Sala Penal del Tribunal Suprem, presidida pel magistrat Manuel Marchena , que va confirmar el criteri inicial de l'instructor.





Per a la Sala, per aplicar la immunitat a Puigdemont i Comín no n'hi havia prou la seva condició d'europarlamentaris electes sinó que és obligatori haver adquirit la condició d'eurodiputat, el que no havia passat encara en aquest moment.





NO HI HAURÀ PREGUNTA A L'TJUE





Els recurrents també sol·licitaven a l'TC que plantegés una qüestió prejudicial a Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), en el sentit que era contrari al Dret de la Unió i a la jurisprudència del TJUE que no se suspengués el procediment penal com a conseqüència de la seva elecció com a parlamentaris europeus i aconseguir la immunitat corresponent.





El TC rebutja aquesta petició perquè no es posa en relació una norma de la Unió Europea amb una norma nacional sinó amb un eventual criteri aplicatiu d'aquesta i, a més, es tracta d'una petició condicionada que no es pot admetre en aquest tràmit incidental perquè "equivaldria a una resolució anticipada del fons del recurs d'empara ".





En el seu moment, l'acte recorregut raonava que la sol·licitud dels recurrents és contrària a la jurisprudència consolidada pel Tribunal de Luxemburg.





Recordava també que les resolucions judicials impugnades en empara van ser adoptades després processar per delictes greus a Puigdemont i Comín que, des del mes de juliol de 2018, han estat declarats processalment rebels per no haver concorregut a cap dels crides judicials que els han formulat.