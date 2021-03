Les associacions de Gràcia després d'anys de queixes sobre Eloi Badia demanen per escrit el seu cessament per "menysprear"

Un total de 19 associacions veïnals de diferents barris de Barcelona s'han unit per reclamar de nou el cessament de el regidor d'Emergència climàtica i Transició Ecològica i de districte de Gràcia, Eloi Badia.









@EP





Aquest dimarts han registrat formalment una petició a l'Ajuntament perquè l'alcaldessa, Ada Colau, destitueixi el regidor perquè asseguren que se senten menyspreats per les seves decisions, i han assenyalat que les seves decisions són "sectàries i de dubtosa qualitat participativa".





"Ni les associacions demandants ni Barcelona es poden permetre ni un dia més, la qual considerem una nefasta gestió d'aquest regidor davant els compromisos que va adquirir amb la ciutadania quan va recollir l'acta de regidor", han explicat en un manifest.





El representant de l'Associació de Veïns Gràcia Nord-Vallcarca, August Lorente, ha explicat a Europa Press que el regidor Badia no els atén i que "hi ha un menyspreu cap al moviment veïnal si no ets de la seva corda".





Ha dit que són conscients de la dificultat que Badia sigui cessat, però ha confiat que la petició veïnal arribi fins al ple i es debati gràcies a el suport d'alguns grups de l'oposició, ha afegit Lorente.





Entre les entitats signants hi ha moltes de Gràcia com la Federació de Barris de Gràcia, l'Associació de Veïns (AV) Gràcia Nord-Vallcarca, l'Associació de Comerciants Vallcarca, la plataforma Protegim l'Interior d'Illa i l'Associació l'Alzina de Gràcia, entre d'altres.





També n'hi ha de la zona d'al Fòrum, al districte de Sant Martí, entre les quals es troben el Moviment Diagonal Mar, l'AV Front Marítim, l'AV Diagonal Mar, la Coordinadora Veïnal Metropolitana Airenet, l'AV Besòs, l'AV Maresme i l'Associació Zonafòrum.





Lorente ha relatat que les associacions de Gràcia porten anys amb queixes sobre Badia, sobretot a la zona de Vallcarca i Penitents, pel rebuig veïnal a la construcció d'habitatge protegit en una zona verda.





TANATORI A SANTS





A aquest descontentament s'han sumat altres entitats, com la plataforma contrària a la construcció d'un tanatori a l'antic Happy Park de Sants, ja que Badia és també el responsable de Cementiris de Barcelona.





A més, les entitats de la zona de l'Fòrum creuen que el regidor no atén les seves reivindicacions contra la incineradora Tersa, entre altres demandes.