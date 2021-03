Els treballadors en ERTO estan blindats contra els acomiadaments?

@EP





En contra del que es podria pensar, els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació amb motiu del coronavirus (ERTO-covid) no impedeixen els acomiadaments, fins i tot encara que fossin improcedents. Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), la mateixa normativa preveu aquesta possibilitat; n'hi hauria prou per a això que l'empresa tornés les cotitzacions, més interessos i recàrrecs, que s'hagués estalviat.





És més, en determinades circumstàncies es pot finalitzar la relació laboral sense necessitat de tornar les cotitzacions:





- Quan siguin acomiadaments disciplinaris, encara que com sempre, hauran de justificar i aconseguir que les seves raons siguin acceptades.





- Quan l'empresa entri en una dinàmica de concurs de creditors, el que desgraciadament és un cas molt comú en aquests dies.





- Quan sigui una empresa amb treballs subjectes a molta "variabilitat o estacionalitat", tot i que caldrà estudiar cada cas en concret.





- Quan es tracti d'un contracte temporal i finalitza el temps convingut, acabi l'obra o servei per la qual treballava o no pugui realitzar-se immediatament. El mateix si és un contracte fix-discontinu i deixen de cridar a el treballador per les raons esmentades o perquè toca una interrupció.





OCU també adverteix que els sis mesos de salvaguarda de l'ocupació posteriors a la finalització de l'ERTO-covid (que, llevat que es prorrogui, no podrà superar el mes de maig) comencen a comptar des del moment en què qualsevol treballador afectat és reincorporat. L'inici d'aquest període no impedirà que es perllonguin o s'iniciïn reduccions de jornada i salari, segons el criteri de l'empresa. De fet, si dins de la mateixa empresa hagués altres treballadors als quals no s'hagués aplicat el ERTO-covid, podrien ser acomiadats en qualsevol moment, tal com es feia abans que entrés en vigor la normativa laboral específica durant el coronavirus. Informació ampliada i consells sobre els passos a donar en cas d'acomiadament en aquest enllaç .





#NoCola és una iniciativa de l'OCU destinada a desmentir informacions o creences falses.