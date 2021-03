Les càrregues de la sentència de l'1-O deixen a 35 agents imputats per cops de porra i disparar foam

El Centre per la Defensa dels Drets Humans - Iridia ha explicat que segueix personat en 14 causes judicials per les càrregues després de la sentència de l'1-O, amb 35 policies imputats en procediments per càrregues amb les porres o per presumptament vulnerar el dret a la integritat moral (7 causes), trets de projectils de foam o bales de goma (6), la tècnica del carrusel per dispersar manifestants (1).





Roda de premsa de Iridia al presentar l' 'Informe sobre violència institucional 2020'. A Barcelona el 23 de març de 2021. - Iridia







Ha exposat les xifres l'advocada de Iridia Marta Valldaura, al presentar l' 'Informe 2020 sobre violència institucional' al costat dels codirectors de centre Anaïs Franquesa i Andrés García Berrio, la lletrada Marta Bolinches, la coordinadora de l'àrea psicosocial Elisenda Pradell i l'activista de Tanquem a els CIE Nati Oliveira.





Els agents investigats, 35 en total, pertanyen majoritàriament a Mossos d'Esquadra (32), i la resta a la Policia Nacional (3).





"FALTA UNA IDENTIFICACIÓ EXHAUSTIVA"





La codirectora de Iridia, Anaïs Franquesa, ha criticat la "falta d'una identificació exhaustiva" dels agents sospitosos en aquests casos, per al que ha criticat el paper tant dels cossos policials com de la Fiscalia com dels Jutjats.





"No és que no puguin fer-ho, sinó que falten mecanismes de control efectiu als cossos policials", i ha retret que només en 3 de 60 litigis actius la Fiscalia ha tingut un paper actiu en promoure la investigació, i que els jutges instructors han dictat l'arxiu en 35 d'aquestes causes encara que l'Audiència de Barcelona els ha fet rectificar en 24 ocasions.





Ha criticat que d'aquesta manera "es deixa a la persona afectada tota la càrrega de la investigació", i en el mateix sentit l'advocada Marta Valldaura ha destacat la importància de la societat civil al denunciar i recavar proves en aquests casos.