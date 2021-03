Els pacients de càncer amb Covid-19 tenen una resposta immunitària similar a la de persones sense càncer

La majoria dels malalts de càncer infectats per Covid-19 produeixen anticossos a un ritme comparable a la de la resta de la població, però la seva capacitat per fer-ho depèn del seu tipus de càncer i dels tractaments que hagin rebut, segons un nou estudi realitzat per investigadors del Sistema de Salut Montefiore i la Facultat de Medicina Albert Einstein (Estats Units).





Les troballes, publicats a la revista 'Nature Cancer', poden conduir a una millor atenció dels pacients amb càncer, que s'enfronten a un major risc de morir a causa del Covid-19, i suggereix que els pacients amb càncer han de respondre bé a les vacunes contra el Covid-19.





"Portem a terme l'estudi perquè ens preocupava que els pacients amb càncer que desenvolupen el Covid-19 no es beneficiaran del mateix grau de protecció d'anticossos que les persones sense càncer, atès que molts estan immunodeprimits. Els nostres troballes proporcionen la seguretat que la majoria de les persones amb càncer són capaços de muntar una resposta d'anticossos al coronavirus que és similar a la de la població general. les persones amb antecedents de càncer estan probablement tan protegides contra la reinfecció com les que no tenen antecedents de la malaltia i és probable que responguin bé a les vacunes, segons el nostre estudi ", explica Astha Thakkar, primera autora de l'article.

En l'estudi retrospectiu van participar 261 pacients amb càncer, el 77 per cent dels quals van ser diagnosticats de neoplàsies sòlides i el 23 per cent de neoplàsies hematològiques (de la sang). La seva taxa global de seroconversió (producció d'anticossos en resposta a la infecció) va ser del 92 per cent. No obstant això, quan es van comparar els pacients amb tumors malignes sòlids i hematològics, els pacients amb càncers de la sang van tenir una taxa de seroconversió de només el 81,7 per cent, significativament menor que la taxa de seroconversió del 94,5 per cent dels pacients amb tumors sòlids.





"Se sap que els tractaments que s'administren habitualment als pacients amb càncers sanguinis (teràpia d'anticossos anti-CD20, trasplantaments de cèl·lules mare i esteroides) suprimeixen el sistema immunitari, el que pot explicar la menor taxa d'anticossos desenvolupada en aquests pacients i seva major risc de patir la malaltia greu per COVID-19 ", afirma l'autor principal, Balazs Halmos.





En un article publicat l'any passat a 'Cancer Discovery', aquests mateix investigdores van descobrir que els pacients de COVID-19 amb càncers de la sang tenien taxes de mortalitat significativament més altes en comparació amb els pacients que tenien tumors sòlids. La mortalitat estava més relacionada amb l'edat i les comorbiditats que amb el tractament actiu del càncer.