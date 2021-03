Un investigador assegura que seran necessàries noves vacunes per a les variants de la covid-19

L'investigador de la Universitat Catòlica d'Amèrica (Estats Units), Víctor Padilla-Sánchez, ha avisat que es necessitaran vacunes per a cada variant del coronavirus que aparegui, ja que les vacunes actuals "no necessàriament" són efectives per a elles.

Vial d'AstraZeneca (EP)

L'expert s'ha pronunciat així, en un article d'investigació publicat a 'Research Idees and Outcomes' en què ha analitzat les variants del Regne Unit i Sud-àfrica i ha presentat una anàlisi computacional de l'estructura de la glicoproteïna de bec unida al receptor ACE2 on s'han introduït les mutacions. El seu article descriu la raó per la qual aquestes variants s'uneixen millor a les cèl·lules humanes.





"He estat analitzant una estructura publicada recentment del pic de SARS-CoV-2 unit al receptor ACE2 i vaig trobar per què les noves variants són més transmissibles. Aquestes troballes s'han obtingut utilitzant el programari Quimera d'UC Sant Francesc i simulacions de dinàmica molecular utilitzant la supercomputadora Frontera del Centre de Computació Avançada de Texas (TACC) ", ha dit.





En concret, ha descobert que la variant de Regne Unit té moltes mutacions en la glicoproteïna de bec, però la més important és una mutació, N501Y, en el domini d'unió al receptor que interactua amb el receptor ACE2. "Aquesta mutació N501Y proporciona una eficiència d'unió molt més gran, el que al seu torn fa que el virus sigui més infecciós. Aquesta variant està reemplaçant al virus anterior al Regne Unit i s'està propagant en molts altres llocs de món", ha afegit .





La variant de Sud-àfrica va sorgir a l'octubre de 2020 i té canvis més importants en la proteïna de bec, el que la fa més perillosa que la variant de Regne Unit. Implica una mutació clau, anomenada E484K, que ajuda al virus a evadir els anticossos i parts del sistema immunològic que poden combatre el coronavirus segons l'experiència d'una infecció prèvia o una vacuna. Atès que la variant escapa a la immunitat, el cos no podrà combatre el virus.





"El principal repte computacional en realitzar aquesta investigació va ser trobar un ordinador prou poderosa per realitzar la tasca de dinàmica molecular, que genera arxius molt grans i requereix una gran quantitat de memòria. Aquesta investigació no hagués estat possible sense la supercomputadora Frontera", ha explicat.





En el futur, Padilla-Sánchez continuarà investigant els canvis que s'estan produint amb la SARS-CoV-2. "Aquest va ser un projecte molt ràpid: l'estudi computacional va durar un mes. Hi ha molts altres laboratoris que realitzen experiments de laboratori humit, però no hi ha molts estudis computacionals. Per això vaig decidir fer aquest important treball ara", ha tancat.