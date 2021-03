El Corte Inglés es lliurarà de gairebé 300 empleats més del que s'havia anunciat inicialment després de pactar amb els sindicats

El Corte Inglés (ECI) es desfarà finalment de 3.292 empleats i no de les 3.000 anunciats inicialment . Així figura en l'acord signat aquesta tarda entre l'empresa i els sindicats CCOO, UGT, Fetico i Fasga.





L'objectiu d'ECI ara és evitar l'ERO. En empreses de la mida dels grans magatzems, la Llei obliga a negociar un acomiadament col·lectiu si cal acomiadar 30 o més empleats.

És a dir, ECI i els sindicats signants han de convèncer 3.232 empleats que es vagin voluntàriament. En cas contrari, l'empresa es veurà abocada a assumir el que intenta evitar per tots els mitjans, el cost d'imatge d'aplicar un ERO a la mica de refinançar el seu deute amb l'aval de l'Estat.





/ EP









Per esquivar els acomiadaments, ECI ofereix una indemnització de 33 dies per any treballat, amb un màxim del salari de 24 mesos. A més, afegeix primeres sobre el salari brut anual d'entre el 5% i el 20%, en funció de l'antiguitat a l'empresa.





Aquestes primeres només les han de cobrar els treballadors que acceptin sortir motu proprio. Els assalariats tenen fins al 23 d'abril per sumar-se al pacte d'"adscrición preferentment voluntària" i l'empresa fins al 23 de maig per respondre.





Els sindicats han arrencat blindar alguns col·lectius. L'acord protegeix treballadors amb un 33% o més de discapacitat, víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, tutors de menors amb discapacitat, familiars en primer grau i responsables de la cura de malalts greus i un dels membres dels matrimonis i les parelles de fet.





CCOO, UGT, Fetico i Fasga titllen de "molt atractives" les condicions econòmiques per a la sortida.

Les empreses de recursos humans LHH i Manpower seran les encarregades d'intentar recol·locar els que marxin.





A l'inici de les negociacions. ECI oferia 25 dies per any treballat i un límit de 15 mesos . Els sindicats demanaven 36 i un màxim de 24 mesos. Les centrals han aconseguit 33 dies i el màxim de 24 mesos.





On ha sortit guanyant l'empresa és al volum de les sortides. Les primeres informacions parlaven d'una proposta de l'empresa de o n màxim de 3.000 sortides . A la fin seran gairebé 3.300.





ECI travessa seriosos problemes econòmics a causa del seu elevadíssim deute ja ho antiquat del seu model de negoci en temps de 'boom' del comerç electrònic i pandèmia. Amb tot, El Corte Inglés va tornar al resultat brut d'explotació (Ebitda) positiu en el segon trimestre del seu exercici fiscal (entre l'1 de juny i el 31 d'agost), fins a situar-se en 64 milions d'euros. És a dir, l'empresa va tornar a guanyar diners al poc d'alleujar les restriccions després l'Estat d'Alarma.