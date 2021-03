ERC detecta "possibles irregularitats" en els comptes generals del consorci Turisme de Barcelona

El grup d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona ha dit aquest dimarts en un comunicat que ha detectat "una sèrie de possibles irregularitats en els comptes generals" del consorci Turisme de Barcelona corresponents a 2019.





Un home pren una foto de la Sagrada Família (EP)













Els republicans han destacat que el ple d'aquest divendres preveu votar els comptes de 2019 i que "han estudiat amb detall la documentació facilitada per l'Ajuntament per auditar l'activitat" del consorci, en el qual també participa la Cambra de Barcelona.





ERC ha explicat que, a més d'aquestes al·legacions, també va demanar accedir a l'informe d'auditoria i als sous el director general i de subdirector, així com abordar altres conceptes com el detall de la indemnització a un ex alt càrrec que "l'interventor va marcar com a superior a l'habitual ".





ERC va sol·licitar informació sobre el lloguer de la Llotja de Mar, propietat de la mateixa Cambra de Barcelona, per valor de 15.000 euros, així com el pagament de factures a treballadors per serveis de fisioterapeutes i psicòlegs.





A més, segons ERC, també apareixien regals per a matrimonis i aniversaris contemplats en el conveni col·lectiu i "l'existència de contractes que no han seguit la normativa interna de contractació que obliga a demanar sempre tres ofertes".





Segons els republicans, davant d'aquest últim fet, el consorci va al·legar que, des de gener de 2020, amb la incorporació d'una nova responsable de contractació, s'ha complert de "forma escrupolosa" la normativa de les tres ofertes per a tots els procediments d'entre 15.000 i 60.000 euros (IVA a part).





ERC ha afegit que "la publicació Economia Digital es feia ressò d'una adjudicació directa de serveis per import de 286.000 euros (sense IVA) a l'empresa Wheelzzz Europa SL amb data 11 de novembre de 2020 i vençuda el passat 12 de febrer per a la creació , preparació i execució d'una campanya publicitària per a la reactivació de centre de la ciutat de Barcelona ".





Per això, el grup municipal "va demanar al consistori l'expedient de contractació i també demanarà les explicacions pertinents en el cas de detectar qualsevol irregularitat en el contracte".





Així mateix, ha destacat "el seu total suport a la figura dels consorcis", ja siguin públics o publicoprivats, com a eines de gestió especialitzada, però ha recordat que la contractació i la gestió laboral han de respectar les normes internes aprovades pels socis, d'acord amb la llei i al principi de transparència.





ERC VOTAR A FAVOR DELS COMPTES

Fonts municipals han explicat que al gener d'aquest 2021 es va procedir al "tancament i aprovació" dels comptes del Consell General de Turisme de Barcelona, que es van aprovar per majoria, amb abtenció de PP i vots favorables dels representants de la part pública i privada, incloent ERC, que va votar a favor.





Les mateixes fonts han afegit que les contractacions en el marc del consorci "es fan d'acord a la legalitat vigent i també seguint la normativa interna de contractació de la qual s'ha dotat des del Govern municipal a aquest ens, amb l'objectiu de facilitar la transparència i fiscalització de la seva activitat econòmica com a consorci públic-privat ".