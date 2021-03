Josep Ginesta, nou secretari general de Pimec

Pimec ha nomenat Josep Ginesta nou secretari general de l'entitat, en substitució de l'actual president de la patronal, Antoni Cañete, que ocupava el lloc anteriorment.





Josep Ginesta (EP)













El nomenament s'ha dut a terme durant la constitució aquest dimarts de la primera reunió del comitè executiu en el nou mandat, ha informat Pimec en un comunicat.





Cañete ha destacat l ' "àmplia" trajectòria professional de Ginesta, que ha estat sempre vinculada al món de la feina, el veritable ADN d'una patronal com Pimec, en les seves paraules.





Per la seva banda, Ginesta ha assegurat que se sent "molt honorat" pel nomenament i ha destacat que té com a objectiu aprofundir en la participació institucional i la concertació social a tots els nivells, així com incrementar la incidència de les pimes en la negociació col·lectiva .





Pimec també ha creat la figura del director gerent, que ocuparà David Giménez i s'encarregarà de la part executiva de la patronal.





A més, Cañete ha nomenat com a cap de gabinet i relacions externes a l'economista Jacint Soler.