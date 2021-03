Aragonès o Illa: Borràs segueix amb la ronda de consultes sense que els partits arribin a acords

A tan sols tres dies de la sessió de investidura, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, va iniciar dimarts a les 12.00 hores la ronda de contactes amb els grups per proposar un candidat a la investidura de president de la Generalitat.





Laura Borràs, presidenta de Parlament (EP)





Sobre la taula hi ha dos noms que han postulat la seva candidatura: el socialista Salvador Illa, que a priori no té els suports suficients per ser president, i el republicà Pere Aragonès, que podria ser investit amb els vots de Junts i la CUP, tot i que encara no han tancat un acord definitiu.





El president del PP català, Alejandro Fernández, va traslladar aquest dimarts a Laura Borràs que els populars votaran en contra de l'eventual investidura del candidat d'ERC, Pere Aragonès.





En la trobada el líder del PP també va expressar a Borràs seva preocupació per "el sectarisme que traslladen les informacions sobre l'eventual destitució" del secretari general de Parlament, Xavier Muro, i ha avisat que la presidenta de la Cambra no podrà actuar amb impunitat i que recorreran qualsevol decisió il·legal que prengui.









Cs donaria el seu suport a Illa a una investidura però veure "difícil" que se li proposi com a candidat

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, va advertir al candidat de PSC, Salvador Illa, que ho tindrà "molt difícil" per ser investit president de la Generalitat perquè creu que la presidenta de Parlament, Laura Borràs, no el proposarà a ell sinó al candidat d'ERC, Pere Aragonès; encara que va reiterar que els taronges donarien suport al dirigent socialista.





En roda de premsa al Parlament després de reunir-se amb Borràs en el marc de la ronda de contactes per proposar un candidat a la Presidència de la Generalitat, va afirmar que la presidenta de la Cambra té clar que els partits independentistes sumen "suficient majoria com per no considerar la candidatura d'Illa per a la investidura".





"Assistirem a la fi de la comèdia amb la investidura d'un president independentista, com tots prevèiem que serà quan hagi de proposar-lo Borràs", va afegir en referència a l'altre candidat a la Presidència, el republicà Pere Aragonès.





Preguntat per si donaria suport a Salvador Illa en un eventual ple d'investidura, Carrizosa va tornar a insistir que el seu partit "estarà a la banda del candidat constitucionalista".





"Lamentablement crec que a Illa li passarà com al seu dia li va passar a Cs, que va guanyar les eleccions però que no és possible presentar-se si no us proposa el president de Parlament. I la presidenta Borràs en aquest cas jo crec que no té cap intenció de proposar-lo com en el seu dia tampoc va tenir opció la senyora Acostades ", ha insistit.





Sobre el pacte entre ERC i la CUP de sotmetre el candidat d'ERC, Pere Aragonès, a una qüestió de confiança a mitja legislatura en el cas de ser investit president, Carrizosa va dir que el preocupa aquesta "espècie de control addicional de la CUP que podria fer-ho saltar tot pels aires ", i adverteix que aquest tipus de maniobres desestabilitzaran la política catalana en els propers anys, en les seves paraules.





Finalment, va retreure tant a Illa com al PSC i al Govern de Pedro Sánchez que no tinguin "res a comentar davant d'aquestes perspectives negres i núvols que cobreixen l'horitzó", i va urgir Illa, com a representant del partit constitucionalista més votat el 14F, ja Sánchez a posicionar-se al respecte.





Els comuns no donaran suport "a cap dels candidats que es postulen" a la Presidència de la Generalitat

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va explicar que no donaran suport "a cap dels candidats que es postulen" a la Presidència de la Generalitat, en referència a Pere Aragonès (ERC) i a Salvador Illa (PSC).





Albiach va explicar que seran "coherents" amb el que van defensar en la campanya electoral i votaran que no a un possible acord entre ERC i Junts, que encara no s'ha tancat.





Preguntada per si els comuns podrien sumar-se al preacord entre ERC i la CUP, Albiach va insistir que els republicans tenen "predisposició a pactar amb Junts", el que els exclou, i que per ara aquest preacord no reuneix els suports necessaris.





Va afirmar el text que té elements interessants, com la creació d'una elèctrica pública o el pla pilot per a una renda bàsica universal, però considera que també té "buits importants" en matèria ambiental, fiscal, en sanitat i en visió de gènere.





"Veurem com queda l'acord amb Junts. Hi ha temes on hi ha una manca d'ambició política", ha insistit Albiach, que va valorar que hi hagi una aposta pel diàleg, però va retreure que no fixi què passaria si no funciona la Taula del diàleg.





Preguntada per si donarien el seu suport a ERC en cas que els republicans no aconseguissin un acord amb Junts, Albiach va dir que això és "prematur", però va afegir que no es tanquen a parlar amb ERC si canvien d'opinió abans de la investidura.





"ERC no ha estat prou valent, de moment aposta per Junts. Si decideix canviar no ens tanquem, això sí, abans de la investidura", va recalcar Albiach.





La dirigent estatge va explicar que tampoc donaran suport a la candidatura d'Illa perquè "no és moment d'una investidura 'fake" i ha sostingut que els socialistes no han treballat prou per recollir suports per a la seva candidatura.





"No és moment de fer perdre el temps a ciutadania, sinó de ser concretes i treballar molt i discretament" per aconseguir suports, ha subratllat Albiach.





També veu positiu que Borràs no descarti la celebració d'un acte equivalent que substitueixi el ple d'investidura i constati que malgrat haver dos candidats, cap d'ells reuneix els suports suficients per aconseguir es president.

La CUP trasllada a Borràs que el seu paper serà "empènyer" el Govern a fer efectius drets

La presidenta de la CUP al Parlament, Dolors Sabater, va traslladar a Borràs que el paper dels 'cupaires' a la legislatura serà "empènyer la majoria parlamentària i el Govern a desplegar una estratègia per fer efectius els drets que avui, dins del marc jurídic i polític espanyol, no són possibles ".





En la trobada, Sabater va defensar davant Borràs la necessitat d'encarar aquesta legislatura amb l'objectiu que l'independentisme recuperi la iniciativa: "Cal sortir del terreny de les declaracions i construir una alternativa política i social al règim del 78, a l'Íbex 35 ja la Monarquia ".





Va sostenir que l'independentisme ha de desplegar un programa social de canvi polític "que situï els interessos de la gent treballadora en el centre de l'agenda política catalana".





Per això, la CUP defensa la necessitat de construir "un programa de transformació social i econòmica que incorpori les principals demandes i necessitats de la majoria de país i sigui el motor per a la construcció d'una majoria social favorable a la ruptura i a la república catalana independent".





Junts confia que "en dies o setmanes" hi hagi un acord de legislatura amb ERC





El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, va admetre dimarts que ara no hi ha les condicions necessàries per tancar un acord polític de legislatura amb ERC prou sòlid, però ha confiat que pugui produir-se durant "els pròxims dies o setmanes".





"Estem convençuts que no hi ha res que impedeixi un acord de legislatura durant els pròxims dies o setmanes. Es necessita voluntat política i generositat al conjunt de l'independentisme, també a Junts, per fer aquest acord de legislatura possible", ha sostingut en la conferència que ha pronunciat sota el títol de 'Un Govern per fer, un Govern per ser', on ha exposat el posicionament de Junts en les negociacions posteriors a les eleccions del 14 de febrer.





Segons Sànchez, li agradaria assegurar que hi ha un acord polític amb els republicans per encarar la reactivació econòmica i social de Catalunya, i per aprofitar que el fet que l'independentisme superés el 50% dels vots es derivi en actuacions polítiques per resoldre el conflicte català: "M'agradaria dir que sí existeix, però ara això no és possible".