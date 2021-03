La CNMC dóna llum verda a la fusió de CaixaBank i Bankia, però amb algunes condicions

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha donat llum verda a primera fase a la fusió per absorció de Bankia per CaixaBank, però subjecta a l'acompliment d'una sèrie de compromisos presentats pel nou grup per solucionar alguns riscos de competència observats en determinades àrees.





Caixabank i Bankia (EP)









En un comunicat posterior, CaixaBank ha informat que té previst que la fusió es completi el proper 26 de març, un cop que es rebin totes les autoritzacions administratives corresponents. En qualsevol cas, la data de finalització de la fusió es comunicarà en el seu moment al mercat.





L'operació, que suposa la fusió de la tercera i la quarta entitat bancària de país, donarà lloc a un banc líder en el mercat de serveis bancaris, concretament en tots els segments de banca minorista.





Per això, la CNMC, en la seva anàlisi, ha conclòs que l'operació suposa una amenaça per a la competència efectiva en determinats àmbits de mercat de banca minorista, així com en el mercat de caixers automàtics.





Per al mercat de sucursals, a més de realitzar l'anàlisi a nivell nacional i provincial, ia la vista dels elevats índexs de concentració derivats de l'operació en determinades províncies, s'ha identificant localment tots els codis postals en els quals les parts solapen les seves activitats .





El supervisor ha realitzat un exhaustiu examen de quotes de mercat i nombre de competidors existents en els entorns més afectats, considerant isòcrones de 1,5 quilòmetres de distància des de les sucursals de l'entitat fusionada.





L'anàlisi de codis postals resulta també un servidor intermediari adequat per a altres mercats de producte que poden tenir una contractació en l'entorn de la sucursal, com a crèdits, dipòsits o servei de caixers.

GAIREBÉ 90 CODIS POSTALS EN SITUACIÓ DE MONOPOLI I OLIGOPOLI

S'han identificat 86 codis postals en els quals l'entitat resultant quedarà, bé en una situació de monopoli, sent l'única entitat bancària present a 21 codis postals, o en situació de duopoli exposada a dèbil pressió competitiva, en un radi de 1,5 quilòmetres des de la sucursal a altres 65 codis postals.





Després de comparar productes i condicions ofertes en els diferents segments de mercat per tots dos bancs i els seus principals competidors, s'ha determinat que la "nul·la o reduïda" pressió competitiva en aquestes zones atorgarà a la nova CaixaBank un "elevat poder" de mercat que podria influir en el seu comportament, amb possibles efectes adversos per als consumidors.





Concretament, s'ha identificat un risc d'exclusió financera en els llocs on estiguin presents únicament les parts, a causa de la possibilitat de tancament de les oficines bancàries presents en aquestes zones després de la fusió.





Així mateix, en entorns en què no hi ha una suficient pressió competitiva per part de tercers operadors, podria produir-se un empitjorament en les condicions comercials per als actuals clients de Bankia.





POTENCIAL RUPTURA D'ACORDS DE TERCERS AMB CAIXERS DE BANKIA

Addicionalment, l'anàlisi de l'mercat de caixers automàtics ha posat de manifest que, per als clients de terceres entitats que tenien subscrits acords amb Bankia, com ING, Banc Sabadell i les entitats pertanyents a la xarxa Euro6000, una possible ruptura dels mateixos suposaria per ells deixar d'accedir a la xarxa de caixers de l'entitat absorbida en les condicions en les que venien fent-ho i haver de pagar una comissió més elevada.





"Aquesta situació seria especialment perceptible en les localitzacions en què la posició de Bankia en el mercat de caixers és especialment rellevant", recull l'informe de la CNMC.





NO ÉS UNA AMENAÇA A BANCA CORPORATIVA, D'INVERSIÓ, TPV I ALTRES

A canvi, l'operació no suposarà una amenaça per a la competència efectiva en els mercats de banca corporativa, banca d'inversió, factoring, targetes, TPV, producció i distribució d'assegurances i gestió de fons i plans de pensions.





La CNMC explica que això es deu al fet que en aquests mercats, o bé les quotes resultants no són preocupants o bé l'addició de Bankia és reduïda, per la qual cosa no es produeix una modificació rellevant de l'estructura competitiva prèvia a l'operació, i hi pressió competitiva suficient en tots ells.





ELS COMPROMISOS DE LA NOVA CAIXABANK

A la vista dels problemes de competència identificats, CaixaBank s'ha compromès a no abandonar, excepte en supòsits excepcionals subjectes a autorització prèvia de la CNMC, cap municipi en el qual actualment hi sigui present una de les parts --o totes dues-- i no hagi cap oficina competidora per tal d'evitar l'exclusió financera als municipis.





En els codis postals identificats en els que es quedarà en situació de monopoli, no podrà canviar les condicions i termes que els clients de Bankia tinguin actualment subscrits en els seus productes. Aquest requisit haurà de complir-durant un període de tres anys.





Igualment, el nou grup oferirà els seus productes en zones considerades problemàtiques per competència en condicions substancialment iguals o no pitjors a les ofertes per CaixaBank en els tres codis postals amb major exposició de l'entitat catalana a competidors durant tres anys.





Tampoc podrà cobrar, en cap dels 86 codis postals identificats com a problemàtics, comissions als clients procedents de Bankia per realitzar una operació en finestreta quan aquesta operació hagués estat gratuïta d'acord amb les condicions ofertes per l'entitat absorbida en la data d'autorització de la operació durant 3 anys.





Així mateix, està obligada a comunicar als clients de Bankia, tant el tancament de l'operació, com els possibles canvis en productes que puguin afectar, com noves comissions o productes que compleixin amb criteris d'elegibilitat i siguin equiparables o millors que els que tinguin contractats amb Bankia.





En aquesta mateixa línia, haurà d'identificar quins clients de Bankia compleixen amb els requisits del compte social de CaixaBank i comunicar-los la possibilitat de beneficiar-se de les condicions de la mateixa.





ING, EURO6000 I SABADELL

Pel que fa als riscos derivats d'una possible ruptura dels acords existents entre Bankia i ING d'una banda, i amb Euro6000 i Banc Sabadell per un altre, per l'ús del seu caixers automàtics, CaixaBank ha de permetre accés a l'almenys per un període de 18 mesos i en les mateixes condicions econòmiques.





En el cas de tancament de caixers de Bankia com a conseqüència de l'operació, es donarà accés als clients d'aquestes entitats al caixer de CaixaBank més proper al de l'entitat absorbida tancat. Per a això, CaixaBank haurà de senyalitzar degudament els caixers afectats amb l'objectiu que siguin fàcilment identificables.





"La CNMC ha considerat aquests compromisos adequats per solucionar els problemes de competència que presentava l'operació, en la mesura que neutralitzen o mitiguen els riscos identificats, i vigilarà el compliment dels mateixos", assenyala l'autoritat presidida per Cani Fernández.





La nova CaixaBank tindrà actius per import superior als 650.000 milions d'euros, unes 6.600 sucursals (4.400 l'entitat d'origen català i més de 2.200 l'entitat nacionalitzada) i una plantilla conjunta superior als 51.000 empleats (gairebé 35.600 CaixaBank i uns 16.000 Bankia ), el que propiciarà significatives sinergies.