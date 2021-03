Iglesias deixarà la seva acta de diputat abans d'abandonar el Govern la setmana que

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha anunciat aquest dimecres que deixarà la seva acta de diputat abans fins i tot de dimitir com a vicepresident de Govern, cosa que haurà de fer com a molt tard el proper dimecres dia 31 de març, data límit per a la presentació de les candidatures per a les eleccions madrilenyes de el proper 4 de maig.





Pablo Iglesias (EP)





Així ho ha indicat Iglesias en resposta a el secretari general de PP, Teodoro García Egea, que ha aprofitat la que serà l'última sessió de control a Govern amb el líder 'morat' al banc blau per exigir-li que posés data a la seva sortida de Congrés .





"Li dono un consell per a la seva credibilitat: prediqui amb l'exemple i dimiteixi avui com a vicepresident i diputat i presenti a les eleccions com un ciutadà del carrer sense aforaments ni privilegis", li ha recomanat García Egea.





"Sí", li ha contestat Iglesias, aclarint-li les seves intencions de deixar el Congrés abans fins i tot que el Govern. "Nosaltres no som com vostès", ha rematat.