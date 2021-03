'La Passió' d'Olesa de Montserrat celebrarà tres funcions adaptades

'La Passió' d'Olesa de Montserrat (Barcelona) realitzarà funcions presencials i per primera vegada retransmeses en línia en tres representacions úniques i "especials" els dies 2, 11 i 18 d'abril, ha informat l'organització en un comunicat aquest dimecres.









Imatge de 'La Passió' d'Olesa de Montserrat (EP)















Segons han explicat, han reduït i adaptat la dramatúrgia a la situació sanitària: l'espectacle tindrà una durada d'una hora i 15 minuts sense entreactes i totes les funcions seran per primera vegada en horari de tarda, a les 18.30 hores.





A més, els avenços tècnics que es van incorporar el 2020 i que no es van arribar a estrenar per la pandèmia aportaran a aquesta edició "una major expressivitat tant pel que fa al so com a l'efecte de llum".





Les projeccions digitals es mantindran com a complement de l'escenografia física, que aquest any serà més minimalista, han detallat.





Han apostat pel contingut digital també a través de la creació de càpsules de vídeo que mostren algunes de les escenes icòniques de 'La Passió' d'Olesa en la seva versió habitual, gravades "des de perspectives inèdites" per oferir una experiència immersiva a l'espectador.