Els sectors de turisme, hostaleria, tèxtil, automoció i oci trigaran més de tres anys a sortir de la crisi

Els sectors de turisme i hostaleria, tèxtil / confecció i calçat, automoció i components, petroli i activitats d'oci i culturals són els que han patit en major mesura els efectes de la pandèmia de la Covid-19 i no es recuperaran del tot fins 2024 , segons les conclusions de la tercera anàlisi elaborada per l'Observatori Sectorial DBK d'Informa, filial de Cesce.





L'informe ha analitzat més de 600 activitats classificades en codis CNAE (Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques), agrupades en 36 sectors i segmentades en tres grups, fort, significatiu i moderat, segons l'impacte que estan patint.





El director de l'Observatori Sectorial DBK d'Informa, Juan Ortín, ha indicat que després de l'anàlisi realitzada, els sectors més afectats per la crisi causada per la Covid-19 no es recuperaran abans de 2024. No obstant això, afirma que el "fort impacte" d'aquesta crisi en les economies nacional i internacional i la "incertesa" respecte a la seva evolució fan que les conclusions de l'informe hagin de ser considerades "amb cautela".





Així mateix, destaca la "caiguda" registrat en el trànsit de passatgers en aeroports espanyols o les pernoctacions en establiments hotelers, que van registrar caigudes de prop del 73% el 2020, o l'entrada de turistes estrangers, que es va retallar un 77%.





En la mateixa línia, l'impacte de la crisi sobre la cadena de subministrament, sobretot a la primera meitat de 2020, va afectar a sectors industrials, especialment a l'automoció i els seus components. El tancament de plantes productives, unit a la caiguda de la demanda, van fer que la producció i el mercat interior caiguessin en 2020 un 20% i un 32%, respectivament, tendència que s'han mantingut en els primers mesos d'aquest any, segons destaca Informa .





Altres sectors en gran mesura afectats per les mesures posades en marxa per frenar la pandèmia han estat confecció, calçat i complements, les activitats d'oci, culturals i de serveis personals, la producció i el comerç mobiliari i les activitats relacionades amb l'ocupació.





A més, els sectors d'arts gràfiques, premsa escrita i ràdio s'han vist penalitzats pel descens de la inversió publicitària, i la indústria de les begudes, per la caiguda del consum en hostaleria i restauració.





Un altre sector molt afectat ha estat el del petroli, que va veure caure la seva demanda principalment per una menor activitat de transport, que es va unir a un fort debilitament dels preus. El consum de gasoil en automoció va caure un 17% i el de gasolina un 21%.





Així mateix, hi ha altres activitats que també han patit un "impacte significatiu", encara que menor que els anteriors, segons indica Informa. És el cas de la construcció i materials, activitats immobiliàries, serveis a empreses, finances i assegurances de vida, energia, transport de mercaderies, química industrial o metal·lúrgia i productes metàl·lics.





SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ, IMPACTE MODERAT

Els sectors de la construcció, materials de construcció i activitats immobiliàries van abandonar el 2020 la tendència alcista que seguien des de 2015, atès que els habitatges iniciats van caure un 23% (fins al setembre) i les transaccions d'habitatges, un 18%.





En aquest grup també es troba el sector financer, que ha vist disminuir el crèdit a el consum un 27%, tot i que ha crescut el concedit a empreses en un 2,5%. La morositat en el conjunt de sistema financer es va contenir el 2020, però Informa preveu que s'incrementi aquest any.





Entre els sectors que registraran un impacte moderat es troben la distribució alimentària, impulsada per la caiguda de la demanda fora de la llar, i determinats sectors de productes de consum, com paper per a ús higiènic i sanitari, productes de neteja, bicicletes, o instruments musicals . També la indústria alimentària i el sector primari.





Altres activitats amb impacte moderat són els serveis urbans, la gestió de residus i la fabricació d'envasos, menys exposades al cicle econòmic i, en el cas dels envasos de cartró, beneficiats per la positiva incidència del creixement del comerç electrònic.





Finalment, farmàcia, serveis de telecomunicacions i informàtica han vist créixer el seu volum de negoci per la crisi sanitària, en el cas dels dos últims per l'extensió del teletreball i d'altres activitats desenvolupades a distància.