Un operatiu contra els robatoris al Port de Barcelona acaba amb gairebé 50 detinguts

Agents de la Policia Nacional, en un operatiu conjunt amb la Policia Portuària contra els robatoris i els furts al Port de Barcelona, han detingut 49 persones, set d'elles per un presumpte delicte contra el patrimoni, 13 per presumptament tenir una requisitòria judicial vigent i 29 per presumptament infringir la llei d'estrangeria.





Segons un comunicat de la Policia Portuària, l'operatiu es va iniciar durant el passat mes de juliol, quan es va detectar un increment considerable de furts a la zona del Port de Barcelona, un increment motivat per la detecció d'organitzacions criminals que, davant la situació provocada per la pandèmia i la manca de turistes, han començat a actuar en les estacions marítimes del Port de Barcelona.





Els grups criminals detectats utilitzaven el mateix 'modus operandi': llogaven vehicles de lloguer per accedir a les terminals per passar desapercebuts, i quan cometien el delicte, abandonaven la zona portuària en el mateix vehicle.