Netanyahu no aconsegueix una majoria a Israel, segons els resultats amb el 87% del vot escrutat

El bloc de partits que encapçala el Likud del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, es troba per sota del llindar per garantir una majoria al Parlament que li permeti formar govern, segons els resultats de les eleccions legislatives d'aquest dimarts amb el 87% dels vots escrutats.





D'aquesta manera, el Likud suma 30 escons; seguit de l'opositor Yesh Atid, que n'obté 18; Shas se situa amb nou; Blau i Blanc, amb vuit; Judaisme Unit de la Torà, Yamina i el Partit Laborista, amb set; i Nova Esperança, Yisrael Beiteinu, Sionisme Religiós i la Llista Àrab Unida, amb sis.





D'altra banda, Meretz i Ra'am es colloquen cinc escons, després que aquest últim partit hagi aconseguit superar la barrera del 3,25% mínim de vots per primera vegada, segons ha informat el diari 'The Jerusalem Post'.









Benjamin Netanyahu (EP)







El líder de Ra'am, Mansur Abbas, ha ressaltat que espera que la seva formació --que podria arribar a fer costat a Netanyahu, un suport que el bloc dretà rebutja-- obtingui representació a la Knesset.





"Aconseguirem quatre o fins i tot cinc escons", ha afegit, abans de defensar la possibilitat de cooperar amb el primer ministre israelià, tal com ha recollit el diari 'The Times of Israel'.





Fonts de Yesh Atid han confirmat que el líder del partit, Yair Lapid, ja s'ha posat en contacte amb Abbas per abordar la situació, i han acordat trobar-se aquests pròxims dies, sense que n'hagin transcendit més detalls.





Aquests resultats deixen el bloc de Netanyahu per sota dels 61 escons necessaris per assolir la majoria al Parlament, integrat per 120 llocs, tot i que aconseguís el suport de Yamina, partit que lidera Naftali Bennet.





Bennett ha fet campanya contra Netanyahu i s'ha postulat per encapçalar la Knesset, la qual cosa ha suposat una amenaça per al primer ministre i el bloc, que haurà de fer concessions a Yamina si volen garantir una majoria.





El president del Comitè Central d'Eleccions, Orly Adas, ha informat que més de quatre milions d'electors han anat a les urnes, el 67,2% de les persones amb dret a vot a Israel, la participació més baixa des del 2009.