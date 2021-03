Fiscalia i Advocacia rebutgen que el judici a Nuet violi la seva inviolabilitat parlamentària

@EP





El fiscal de Tribunal Suprem Javier Zaragoza i l'advocada de l'Estat Rosa Maria Seoane han sol·licitat aquest dimecres el rebuig de les qüestions prèvies plantejades per la defensa de l'actual diputat d'ERC Joan Josep Nuet durant la primera sessió del judici celebrat contra ell al Tribunal Suprem per haver votat, com a secretari tercer de la Mesa de Parlament de Catalunya en la XI Legislatura, en la qual era diputat de SíQueEsPot, a favor de la tramitació de les anomenades 'lleis de desconnexió' a Catalunya malgrat les advertències del Tribunal Constitucional.



La defensa de Nuet havia sol·licitat l'anul·lació del procediment en atenció a dues premisses, la manca de competència de l'alt tribunal i la vulneració de diversos dels drets fonamentals del seu patrocinat, relacionats amb la inviolabilitat com a parlamentari autonòmic quan es van produir els fets.



Considera el lletrat que el procediment ha violat diversos drets fonamentals del seu client, com els referits a la llibertat ideològica, d'expressió, al dret de reunió i al dret de representació política.



Per Zaragoza, l'acte parlamentari que s'aparta de la seva genuïna inviolabilitat no és una acte emparat pel dret, i en aquest marc s'incardina l'actuació de Nuet al no complir els requeriments de tribunal de garanties.



"El vot no té un efecte sanador de la il·legalitat d'una desobediència", ha manifestat, per afegir que tampoc es pot parlar de falta de competència del Tribunal Suprem quan el mateix Nuet s'ha col·locat com aforat davant aquest òrgan a l'optar al càrrec de diputat que avui ostenta.



Per la seva banda, l'advocada de l'Estat ha coincidit amb la Fiscalia a l'assenyalar "la inviolabilitat parlamentària no és il·limitada, té un àmbit determinat, que és desplega sobre la funció legislativa i control al govern, activitats que no es desenvolupen en la Taula de Parlament".



D'altra banda, la Fiscalia ha renunciat a dues de les testificals plantejades per a aquesta sessió de l'opinió, la del que va ser president de la Taula de Parlament fins a juliol de 2017 Luis María Corominas i la de la presidenta de Parlament, Carme Forcadell, condemnada per sedició en el judici pel "Procés" ja celebrat al Suprem.



La defensa no s'ha oposat a aquesta renúncia i el tribunal les ha acordat abans de retirar-se a deliberar sobre les qüestions prèvies plantejades.