La sindicalista Mercedes Pérez ocuparà l'escó d'Iglesias al Congrés

La sindicalista Mercedes Pérez Merino, que ja va ser triada diputada en la legislatura 'breu' que va intervenir entre maig i setembre de 2019, ocuparà l'escó que deixarà vacant el líder de Podem, Pablo Iglesias, per centrar-se en la seva campanya per a les eleccions de la Comunitat de Madrid.



Iglesias ha anunciat aquest dimecres al Ple de Congrés que aquesta seria la seva última sessió plenària ja que té previst dimitir com a diputat fins i tot abans de deixar el Govern, el que ha de fer com a molt tard el pròxim 31 de març, data límit per a la presentació de les candidatures per als comicis de el 4 de maig.



L'escó que deixarà vacant a la Carrera de San Jerónimo l'ocuparà Mercedes Pérez, militant de Comissions Obreres, qui ja va aconseguir acta de diputada nacional després de les eleccions de maig de 2019, però que no va aconseguir renovar-lo en la repetició dels comicis que va tenir lloc al novembre d'aquell any.



En aquelles eleccions, Unides Podem aconseguir cinc seients a l'hemicicle de Congrés i Pérez Merino es va quedar a les portes. Ara, amb la sortida d'Iglesias podrà tornar a la cambra baixa, ja que va concórrer en el sisè lloc d'aquesta candidatura.



Pérez Merino, que ha format part de diversos comitès d'empresa nacionals i europeus, va participar en el moviment 'Coca-Cola en lluita' contra l'ERO que es va plantejar en el seu dia a la planta de la multinacional de la madrilenya localitat de Fuenlabrada i que va ser anul·lat més tard pel Tribunal Suprem.