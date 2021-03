La Guàrdia Urbana de Tarragona crea una unitat de drons

Guàrdia Urbana de Tarragona @EP





La Guàrdia Urbana de Tarragona ha presentat una nova Unitat de Drons "com a eina eficaç i moderna destinada a maximitzar els recursos en material de seguretat i prevenció", segons han explicat en un comunicat aquest dimecres.





Un dels objectius principals serà la prevenció i detecció d'actes contra el medi ambient, així com donar suport en els treballs de Protecció Civil de la Generalitat en actes de gran concentració de persones i col·laborar en les tasques de vigilància, gestió i control de trànsit .





Aquesta unitat està formada per un caporal i quatre agents que disposen d'una certificació avançada per pilotar drons fins a 25 quilos i de l'habilitació oficial per mantenir comunicacions aèries.





D'aquests quatre agents, dos disposen d'experiència en aviació, i "els seus coneixements de l'espai aeroportuari afegeixen més seguretat" en el desenvolupament de les operacions a realitzar.





L'Ajuntament de Tarragona va adquirir un dron de la marca Yunnec H-520 multirrotor, dotat d'una càmera marca Z30 que permet visionar l'objectiu a gran distància, i les imatges es poden visionar en 'streaming' en un monitor instal·lat al vehicle policial de la unitat.