Montero s'enfronta a Iglesias pel nomenament de Yolanda Díaz

De moment, Pablo Iglesias ha triat a Yolanda Díaz per liderar Unides Podem, però això no li va a atorgar el control del partit. De moment, el secretari general de Podem segueix sent Pablo Iglesias i, a més, hi ha un altre obstacle en el camí de Díaz: Irene Montero.





Fonts pròximes a l'encara viceperesident han explicat a Confidencial Digital que l'anunci de Iglesias ha caigut molt malament a la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que entén que el relleu dins de la formació hauria de ser per a algú de Podem i no per a Díaz, que és una externa del partit.





Segons asseguren en ECD, Montero ha exigit al seu marit, Pablo Iglesias, que ella sigui la propera líder de la formació estatge quan es produeixi el relleu, previsiblement en 2023.





Montero admet en privat que Díaz està més ben valorada pels votants i, per tant, accepta que sigui cap de llista per a les pròximes generals. No obstant això, no comparteix que la política gallega acabi liderant també Podem.





"Yolanda pot ser una molt bona candidata, però no li interessa molt la vida interna de partit", asseguren a ECD l'entorn de la ministra d'Igualtat. Fonts internes de Podem afirmen que Irene Montero s'ha tancat en banda a que es faci amb el control del partit "algú que ni tan sols és militant", en al·lusió a Yolanda Díaz.





Díaz va abandonar Esquerra Unida i només manté la seva militància al PCE "No és tant que Irene estigui en contra de Yolanda, sinó que rebutja deixar Podem en mans d'algú que porta pocs anys aquí. Res més ", comenten diputats de Podem sobre els plans de Montero.