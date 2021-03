Lluïsa Moret: "Les realitats metropolitanes són una oportunitat perquè les ciutats teixeixin aliances"

Sant Boi acull aquest dimecres la jornada 'El paper de les ciutats metropolitanes en el context de l'Agenda Urbana', en què una vintena d'ajuntaments i organismes públics debaten i reflexionen sobre la rellevància de l'Agenda Urbana a l'hora de dissenyar les polítiques de les administracions locals i regionals.









Presentació de la jornada 'El paper de les ciutats metropolitanes en el context de l'Agenda Urbana' / @Aj.SantBoi









A la jornada hi participen ciutats de diferents àmbits metropolitans per a les quals l'Agenda Urbana pot ser una oportunitat per reafirmar la seva estratègia i impulsar els seus projectes de futur gràcies als fons Next Generation de la Unió Europea.





La trobada, organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Sant Boi i TECH friendly, és de format híbrid, combinant intervencions presencials a Can Massallera i telemàtiques. En la que és la seva segona edició com TECH Cities.





La ciutat de Sant Boi i al costat d'altres mitjanes d'entorns metropolitans compten amb una estratègia pròpia que les singularitza i participen alhora d'una realitat metropolitana que les uneix i les identifica més enllà dels seus propis límits territorials.





La presència de diferents nivells de l'administració en els espais de reflexió de la jornada permet evidenciar el caràcter integral de les agendes urbanes i la necessitat d'establir aliances entre territoris i institucions per fer front als reptes comuns compartits pels entorns metropolitans.





En la benvinguda institucional han participat el secretari general d'Agenda Urbana i Habitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), David Lucas; el secretari general en funcions d'Agenda Urbana i Territori de la Generalitat de Catalunya, Agustí Serra; el vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i alcalde de Cornellà, Antonio Balmón; l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, i el soci director de TECH friendly Sergio Serna.



Durant la presentació, Lluïsa Moret ha destacat que "el context i les realitats metropolitanes són una oportunitat perquè les ciutats articulen aliances i defineixin estratègies i projectes de futur a partir de l'Agenda Urbana".













@ TECH friendly





A més, Sergio Serna ha afegit que les ciutats "poden ser espais d'oportunitat per abordar de manera intel·ligent la transició ecològica i digital".





QUATRE TAULES RODONES





A continuació han començat les quatre mesos rodones temàtiques. A la primera taula rodona, "L'agenda urbana davant els fons Next Generation", els ponents han parlat de l'oportunitat que suposen els fons europeus per a les administracions locals. I és que els ajuntaments podran, mitjançant els ajuts rebuts per la UE, accelerar el desenvolupament sostenible als municipis, ja sigui en mobilitat, urbanisme, economia o habitatge.





La segona taula, titulada "El repte de la mobilitat sostenible en entorns metropolitans", ha abordat el repte de la mobilitat sostenible contra el canvi climàtic per complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.





En aquest debat, el primer tinent d'alcalde, José Ángel Carcelén, ha explicat l'aposta de l'Ajuntament de Sant Boi de incrementar l'espai públic per a les persones i aprofitar les noves maneres de mobilitat per fer una ciutat més saludable i sostenible.





A més, s'ha debatut com poden conviure bicicletes, patinets i cotxes a les ciutats.









A la taula rodona "Rehabilitació i regeneració urbana", en la qual participen alcaldes de diverses ciutats espanyoles, a més d'experts en arquitectura es debatran la rehabilitació dels espais i els entorns edificables gràcies a la col·laboració publicoprivada.





L'última taula rodona es titula "Innovació i digitalització de les ciutats". Finalment, el tancament de la jornada anirà a càrrec de la Secretària General d'Innovació de el Ministeri de Ciència i Innovació, Teresa Risc Alcaide, i de l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret.





La jornada es pot seguir en directe a través del següent enllaç: http://santboi.cat/agendaurbana