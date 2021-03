Junts creu que probablement no s'arribarà a un acord per al ple d'investidura de divendres

La portaveu de Junts al Parlament, Gemma Geis, ha admès que "previsiblement" no hi haurà un acord amb ERC de cara al ple d'investidura de divendres, en què no ha volgut anticipar el vot del seu grup en el cas que es presenti el candidat republicà, Pere Aragonès, i el resultat final.





Gemma Geis (EP)









Així ho ha manifestat en roda de premsa a la cambra catalana després de reunir-se amb la presidenta de Parlament, Laura Borràs, a la ronda de consultes que està duent a terme amb els grups per investir el president de la Generalitat.





"En aquest debat d'investidura, previsiblement, no estarà aquest acord. I per això, eventualment, és possible que, durant els propers dies o setmanes, aquest acord de legislatura arribi", ha apuntat Geis, que ha demanat no generar falses expectatives.





En la seva opinió, Junts vol buscar l'entesa i aconseguir un bon acord: "I avui no tenim un acord de legislatura que doti d'estabilitat, d'horitzó compartit, de full de ruta independentista compartida i d'objectius clars".





Després de reivindicar la necessitat de configurar un Govern independentista, fort i estable per sortir de la crisi i per avançar en la independència, ha insistit que no especularan "amb cap alternativa" al candidat d'ERC, Pere Aragonès.





"Li toca a ERC presentar un candidat a la presidència de la Generalitat i aconseguir un acord que faci possible aquest acord de legislatura", ha sostingut la portaveu de Junts.





En preguntar-li si la CUP representa un problema a l'hora d'arribar a un acord amb ERC, Geis ha recalcat que "mai un espai independentista pot ser un problema per a un acord independentista".